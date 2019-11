Stor enighed: Børnetalsmandens udpegningsperiode skal forlænges

redaktionen Torsdag, 07. november 2019 - 16:33

Samtlige partier samt det relevante udvalg støtter naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet Martha Abelsens (S) forslag om at forlænge børnetalsmandens udpegningsperiode med et år.

Som loven er i dag, bliver børnetalsmanden udpeget for tre år ad gangen. Den pågældende kan så blive udpeget for yderligere en periode; men kun den ene gang. Det betyder altså at børnetalsmanden højst kan sidde i seks år.

Det fremlagte forslag har til formål at udvide Børnetalsmandens udpegningsperiode fra tre til fire år samt at fjerne begrænsningen for, hvor mange gange Børnetalsmanden kan genudpeges.

Tager tid til at opbygge tillid

- Det er ikke uvæsentligt, at det tager tid at opbygge tillid og kendskab til Børnetalsmanden og MIO i befolkningen. At befolkningen, herunder særligt børn, kan identificere MIO med en bestemt person, er med til at styrke respekten for institutionen og dens uafhængige status. Det er endvidere lettere for børn at forstå, hvem der repræsenterer dem, og hvor de kan henvende sig, hvis de føler, at deres rettigheder bliver krænket eller truet, lyder det blandt andet i forslaget.

Partierne bakker således op om forslaget om udvide medlemmerne af Børnerådets udpegningsperiode tilsvarende fra tre til fire år samt at indføre en løbende udskiftning af medlemmerne af Børnerådet, således at halvdelen af medlemmerne udskiftes med to års mellemrum.

Forslaget tredjebehandles den 14. november i Inatsisartut.