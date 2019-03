Høring: Børnetalsmanden skal kunne fortsætte i mange år

Walter Turnowsky Torsdag, 28. marts 2019 - 11:42

I juni 2021 vil det være slut med Aviâja Egede Lynge som børnetalsmand, hvis de nuværende regler fortsat gælder.

Men det skal der laves om på fremgår det af et lovforslag, som departementet for sociale anliggender netop har sendt i høring.

Som loven er i dag, bliver børnetalsmanden udpeget for tre år ad gangen. Den pågældende kan så blive udpeget for yderligere en periode; men kun den ene gang. Det betyder altså at børnetalsmanden højst kan sidde i seks år.

I det nye lovforslag bliver det muligt at genudpege børnetalsmanden et ubegrænset antal gange, hvis man i øvrigt er tilfreds med den på gældendes indsats. Derudover bliver perioden forlænget fra tre til fire år.

Af bemærkningerne til det nye lovforslag fremgår det, at erfaringerne har betydet, at man anser de nuværende begrænsninger for at være uhensigtsmæssige.

- Det tager tid at opbygge tillid og kendskab til Børnetalsmanden og MIO i befolkningen. At befolkningen, herunder særligt børn, kan identificere MIO med en bestemt person, er med til at styrke respekten for institutionen og dens uafhængige status. Det er endvidere lettere for børn at forstå, hvem der repræsenterer dem, og hvor de kan henvende sig, hvis de føler, at deres rettigheder bliver krænket eller truet, hedder det i bemærkningerne.

Kræver fortsat nytænkning

Og selvom Aviâja Egede Lynges navn i sagens natur ikke nævnes i forslaget, så er det svært at læse bemærkningerne på anden vis, end at hun har gode chancer for at blive udpeget igen efter 2021.

- En begrænsning på, hvor mange gange Børnetalsmanden kan genudpeges, kan endvidere medføre, at en velfungerende Børnetalsmand må afløses af en kandidat, der er mindre egnet til at varetage opgaven, fordi udpegningsperioden er udløbet uden mulighed for genudpegning.

Børnetalsmanden kan dog fortsat ikke vide sig sikker på at blive genudpeget, når perioden udløber.

- Det er fortsat afgørende, at Børnetalsmanden har evne til både nytænkning og til at tage initiativ. Disse kriterier vil fortsat indgå som kriterier, der skal lægges vægt på i forbindelse med udpegning af Børnetalsmanden, uanset om der er tale om en genudpegning eller udpegning af en ny Børnetalsmand.