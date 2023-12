Stolt publikum: Det er en vild oplevelse

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 30. november 2023 - 09:16

“Kalaallit Nunaat! Kalaallit Nunaat! Kalaallit Nunaat!”

Råb, jublen og heppen fra grønlandske tilskuere til kampen mellem Norge og Grønland har givet genlyd i hele den store DNB Arena onsdag aften. Flere medier har rost de grønlandske tilskueres kampgejst.

Omkring 200 grønlændere råber efternavnet på den spiller, der scorer, når landsholdet sætter bolden i nettet.

Flere af dem er rejst fra Grønland for at følge med de tre puljekampe i vm, som Grønland skal være med.

Store drømme

Inuuna Joelsen på 11 år og hendes far Kilaasi Joelsen. Inuuna drømmer om at blive en del af landsholdet. Kassaaluk Kristensen Blandt dem er det Inuuna Joelsen på 11 år og hendes familie:

- Jeg synes, det er spændende, og meget sjovt at se med. Hele oplevelsen er meget god. Jeg vil meget gerne komme på landsholdet engang, siger Inuuna Joelsen.

Hendes far, Kilaasi Joelsen, har også siddet blandt tilskuerne og skal følge med i de to andre kampene. Han støtter sin datters drømme 100 procent:

- Min datter spiller håndbold, og for at støtte hendes drømme er vi rejst hertil for at se Grønland spille med i vm. Det er en fin oplevelse. Det er så intens, at vi nogle gange bare sad og fulgte med i de minutter, Grønland spillede. Det er intenst, siger Kilaasi Joelsen.

Venner og bekendte spiller mod stormagt

Blandt de mange tilskuere sidder en del familier, venner og bekendte til de folkeskolelærere, sekretærer, gymnasielærere, mødre og studerende, der udgør Grønlands landshold.

Suuna Jakobsen og datter efter kampen mellem Norge og Grønland. Kassaaluk Kristensen

Suuna Jakobsen fra Nuuk, er imponeret af sine venners håndboldspil:

- Det er surrealistisk at sidde her i Norge, og se vores landshold spille i en verdensturnering. Det er ubeskriveligt. De tilsammen 60 minutter føles som to, da vi sad derinde. Jeg har venner og tætte bekendte i landsholdet, og jeg bliver så rørt at se dem spille så godt, siger Suuna Jakobsen.

Grønland tabte kampen mod Norge med 43-11 onsdag. Formanden for håndboldforbundet, Carsten Olsen sad blandt tilskuerrækkerne, og landsholdets kampvilje imponerer ham.

Kassaaluk Kristensen

- Jeg er blæst fuldstændig. Jeg synes, at vores landshold viser moral, de viser fightervilje. De første 15 minutter af kampen, der spiller de jo faktisk lige op med verdens bedste hold i håndbold på samme niveau. Det er så flot, og alle er fuldstændig blæst bagover. Den opbakning, der var på tilskuerrækkerne, er vild. Vi vandt jo på tilskuerrækkerne, selvom vi kun var 200 mod 4.000, siger Carsten Olsen.

Næste kamp bliver mod Sydkorea på fredag den 1. december klokken 18.00 lokal tid, altså 15.00 grønlandsk tid.