Stine Egede jubler: Vi glæder os

Nyheden om at Kalaallit Airports endelig har indgået en kontrakt for at bygge landingsbane i Qaqortoq bliver spredt bredt på de sociale medier. Det ser ud til borgerne er glad for nyheden som også vækker stor glæde hos borgmesteren.

- Efter 30 års venten, med lang transporttid ikke mindst for syge, handicappede og ældre, og med ugunstige vilkår for erhvervet og turismen, kan vi om tre år i efteråret 2025, se frem til at spare tid og penge på at komme til og fra Qaqortoq, siger Stine Egede og fortsætter:

- Det er også glædeligt at aftalen indebærer færdiggørelsen af lufthavnsvejen, hvilket er en stor lettelse for kommunekassen. Pengene kan vi i stedet bruge til blandt andet at bygge boliger, siger borgmesteren, som jubler over den gode nyhed.

Lufthavn i Qaqortoq har været om diskuteret i flere generationer. Frygten for at lukke Narsarsuaq eller at lufthavnen ikke vil være samfunds økonomisk bærdygtigt har været diskutteret i flere år. Nu tegnes der nye tider, hvor erhvervet i Sydgrønland får mulighed for at udvikle sig.

- Vi håber samtidigt at udbuddet og bygningen af lufthavnsbygningerne vil medføre brugen af lokale virksomheder, til gavn for både erhvervet og kommunen, afslutter Stine Egede.

Kalaallit Airports har indgået en aftale med Canadiske Pennecon Heavy Civil. Lufthavnsbyggeriet starter til forår.