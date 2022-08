Stilladsulykke: Omkommen var erfaren håndværker fra Esbjerg

Anders Rytoft Fredag, 19. august 2022 - 13:04

Det var ifølge JydskeVestkysten en 60-årig dansk mand fra Esbjerg, der tirsdag formiddag omkom efter et fald fra et stillads i Nuuk.

Mediet har været i kontakt med mandens pårørende.

Manden, der er uddannet tømrer, har igennem årene arbejdet i flere forskellige tømrer- og snedkerfirmaer i Esbjerg.

Må ikke ske

I Grønland arbejdede den 60-årige mand for entreprenøren MT Højgaard, da han tirsdag formiddag af uvisse årsager faldt ned fra et stillads.

- Vi er meget berørte i hele virksomheden.

Sådan lyder det fra Torben Nielsen, direktør for MT Højgaards selskab i Grønland.

- Vi beklager det selvfølgelig ekstremt meget. Sådan noget skal ikke ske på en arbejdsplads eller nogen som helst andre steder. Det er der slet ingen tvivl om, siger direktøren til Sermitsiaq.AG.

En rapport

Torben Nielsen oplyser, at politiet og arbejdstilsynet er ved at undersøge, hvad der præcist forårsagede ulykken, hvorfor han ikke kan udtale sig yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.

- Der kommer en rapport på et tidspunkt. Den må vi så forholde os. Vi er selvfølgelig også ved at undersøge, om der er noget, vi kan gøre anderledes i fremtiden for at sikre, at sådan noget ikke sker.