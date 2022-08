Person er omkommet efter fald fra et stillads

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 16. august 2022 - 13:57

En medarbejder i et byggefirma er afgået ved døden efter et fald fra et stillads i et bygger i Nuuk.

Det bekræfter vagtchef ved Grønlands Politi, Bent Johnsen til Sermitsiaq.AG.

Medarbejderen blev hentet af en ambulance efter et fald, men ved ankomst til skadestuen i Sana blev medarbejderen konstateret død.

- Grønlands Politi fik melding om et dødsfald tirsdag morgen klokken 10.10. Vi kan ikke oplyse om, hvilket firma medarbejderens arbejdsplads er, men vi skal holde et møde med arbejdstilsynet i forbindelse med efterforskningen, oplyser vagtchef Bent Johnsen.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke udtale sig yderligere omkring sagen, da efterforskningen er i gang.

Anden gang på fire måneder

Også arbejdstilsynet er indover sagen.

Det er anden gang på fire måneder, at en medarbejder på et byggerifirma afgår ved døden efter et fald fra et byggeri.

En 60-årig mand døde efter en faldulykke ved en byggeplads i Nuukullak den 23. april. Her efterforskede politiet og arbejdstilsynet omstændigheder omkring faldet også. Hvilket firma det drejede sig om, blev heller ikke oplyst ved den første sag.