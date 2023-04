Stilhed for tvangsflyttede beboere under navne-ceremoni på Pituffik

Thomas Veirum, Merete Lindstrøm Torsdag, 06. april 2023 - 16:10

Torsdag fik Thule Air Base officielt det delvist grønlandske navn Pituffik Space Base ved en ceremoni på selve basen.

Ceremonien begyndte med et øjebliks stilhed i respekt for de indbyggere, der blev tvangsflyttet i 1953 for at gøre plads til basen.

Flytningen af de 116 borgere blev først betegnet som frivillig af de danske myndigheder, og først i 1980'erne kom der offentlig kritik af hændelsen.

Endelig i 2003 fik borgerne tilkendt en erstatning i landsretten og en undskyldning for sagsforløbet af den danske statsminister.

General understregede basens rolle

Her 70 år senere har amerikanerne valgt at give basen et delvist grønlandsk navn.

Udover indledningen med stilhed for de tvangsflyttede fyldte Grønland rigtig meget under ceremonien.

- Denne navneændring er vores ønske om at anerkende Grønlands rige kulturelle historie og dets folk, lød det indledningsvis fra general Chance Saltzman, der chief of space operations ved USA's luftvåben.

Generalen understregede at Pituffik har været central for amerikansk forsvar gennem snart 75 år, og basen fortsat vil spille en vigtig rolle i landets missilforsvar.

Motzfeldt: Store lande må aldrig blive ligeglade med deres naboer

Efter generalen holdt naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S), også tale, og hun understregede, at stedet for basens placering har været kendt som Pituffik her i landet, og at navnet ikke er blevet glemt, selvom der er gået mange år.

Hun refererede til aftalen om den fælles forståelse om servicekontrakten fra 2020, hvor navnet Pituffik optrådte for første gang i de officielle dokumenter som historisk.

- Her anerkendte vi også basens rolle for Grønlands, USA og transatlantisk sikkerhed.

LÆS OGSÅ: Forsker om base-navneskift En anerkendelse af det grønlandske folk

- Jeg er stolt over, at Pituffik og Grønland bidrager til at sikre forsvaret og sikkerheden for vores lande, og at vores bidrag bliver anerkendt, sagde Vivian Motzfeldt og fortsatte:

- Med beslutningen om ændre navnet på basen anerkender USA vores venskab og den kulturelle arv og basens historie. Jeg håber denne dag vil være et eksempel på, at store stater bør lytte til selv deres mindste naboer og aldrig blive så store, at de er ligeglade med andres historie.