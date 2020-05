Stenbider: Island har manglet MSC i flere sæsoner

Merete Lindstrøm Mandag, 18. maj 2020 - 13:02

I sidste uge hævede Naalakkersuisut kvoten for stenbiderrogn omkring Nuuk og Maniitsoq med 204 tons. Den samlede kvote er dermed hævet fra 1.159 tons til 1.363 tons. Den biologiske anbefaling fra Naturinstituttet er på 1.159 tons i 2020.

MSCs fiskeristandard bygger på tre grundprincipper som alle fiskerier skal leve op til Bæredygtige fiskebestande - Er der nok fisk tilbage i havet? Fiskeriet skal være på et niveau der sikrer at det kan fortsætte uendeligt og at fiskebestanden kan holdes produktiv og sund Minimering af miljøpåvirkninger - Hvad er påvirkningerne? Fiskeriaktiviteten skal forvaltes med forsigtighed, så andre arter og habitater i økosystemet kan holdes sunde. Effektiv fiskeriforvaltning - Er fiskeriet velforvaltet? MSC certificerede fiskerier skal følge gældende love og kunne tilpasse sig forandringer i havmiljøet.

Den vigtige MSC-certificering er dermed i fare. Den gives efter tre principper, hvoraf det ene handler om biologisk rådgivning i henhold til fiskebestandens størrelse.

Island mistede certificering i 2018

I Island mistede man sin MSC på stenbiderfiskeriet tilbage i 2018 på grund af problemer med bifangst af fugle og sæler. Det havde store konsekvenser for erhvervet, understreger Gísli Gíslason, som er MSC SR Program Manager i Nord Atlanten.

- Primære markeder for stenbiderrogn er Frankrig, Tykland, Danmark og Sverige. De lande går ret meget op i MSC-certificeringer, derfor blev det langt sværere at afsætte stenbiderrognen fra det islandske marked, og prisen blev dårligere, fortæller Gísli Gíslason.

Den mistede MSC i Island har ramt både 2018 og 2019 fiskeriet, men håbet er at opnå et fornyet certifikat i år ved at lukke for fiskeriet i områder, hvor bifangsten er et problem.

Uafhængig bedømmelse

MSC-certificeringen laves af et uafhængigt certificeringsorgan. Den gives for fem år ad gangen, men der foretages en inspektion hvert år.

Hvis der opstår nye omstændigheder omkring et fiskeri, kan det føre til, at certificeringsorganet laver en ekstra inspektion. Hvis det sker, bedømmes det, hvorvidt de nye omstændigheder lever op til de tre principper, som certificeringen tildeles på baggrund af. Det kan medføre ændrede tal i vurderingen og i værste fald kan det koste MSC-certificeringen på et fiskeri.