Stenbider-konflikt: Parter står stjelt overfor hinanden

Thomas Munk Veirum Torsdag, 13. april 2023 - 09:07

Naalakkersuisut har smidt et nyt kort på bordet i konflikten om prisen på stenbiderrogn.

En uvildig forligsmand skal ifølge Naalakkersuisut få parterne til at nå til enighed.

KNAPK er som udgangspunkt positive overfor forslaget, oplyser direktør i KNAPK Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.AG.

I en pressemeddelelse oplyser formand Nikkulaat Jeremiassen desuden, at KNAPK allerede har tilkendegivet hvem organisationen i så fald ønsker at udpege som forligsmand. Såfremt branchen er enig i forslaget, vil KNAPK være parat til at indgå i snarlig dialog og forhandling omkring indhandlingsprisen for stenbiderrogn.

KNAPK står dog fast på, at prisen på rogn skal op, da stenbiderrogn repræsenterer mulighed for større indtjening til det kystnære fiskeri.

Royal Greenland: Prisaftale skal gælde branchen

Hos Royal Greenland ønsker kommunikationschef Masaana Egede ikke at komme med en officiel melding om forslaget.

- Det skal klares mellem parterne i branchen og ikke i pressen, lyder det fra Masaana Egede.

Han oplyser videre, at Royal Greenland fortsat står fast på, at selskabet kun vil gå ind i en prisaftale, hvis den gælder for hele branchen.

Meldingen fra selskabet er, at rognen skal afsættes i international konkurrence, og Royal Greenland ønsker ikke at stå dårligere end konkurrenterne.

Royal Greenland har tidligere meldt ud, at man er klar til at indhandle til 22 kr. kiloet plus en krone i bonus per kilo. Det er samme pris, som der blev indgået aftale om sidste år, men KNAPK mener, der er for lidt.

Stilhed fra den resterende branche

Royal Greenland er den største indhandler af rogn, og selskabet har i sit udspil lovet af aftage omkring 900 tons - omkring 60 procent af den samlede TAC.

KNAPK oplyser, at man har taget kontakt til øvrige store fiskeriselskaber i branchen for at forhandle om prisen. Ifølge Vittus Qujaukitsoq er ingen af selskaber endnu vendt tilbage på KNAPK's henvendelse.

Arbejdsgiverorganisationen Grønlands Erhverv har desuden oplyst KNAPK, at man ikke har mandat til at forhandle indhandlingspriser, og at det ville være ulovligt i forhold til konkurrencelovgivningen.