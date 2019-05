Staten har betalt første lufthavns-bidrag

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. maj 2019 - 11:26

Bestyrelsesformanden Jóhannus Egholm Hansen oplyste på holdingselskabets generalforsamling tirsdag, at pengene fra den danske stat netop var rullet ind og er den første betaling ud af et samlet investeringsbidrag på 700 millioner kroner, som skal betales over de næste tre år efterhånden som projekterne skrider frem.

- Vi har desuden fået lånet på plads med den danske stat. Vi mangler dog fortsat at få nogle små detaljer på plads med hensyn til det andet lån på 450 millioner kroner, som den Nordiske Investeringsbank skal levere, oplyste bestyrelsesformanden.

Fristen for at give bud på at bygge lufthavnene er sat til den 31. maj og byggestarten forventes at gå i gang til september.

Spænding om prisen

- Vi er naturligvis spændte på, om prisen vil ligge over eller under det, vi har estimeret, siger Jóhannus Egholm Hansen.

Han oplyser, at de bydende entreprenørkonsortier har mulighed for at komme med to bud: en pris for at gå i gang i Ilulissat og Nuuk samtidig eller et andet bud på at bygge lufthavnene i etaper.

- Når vi har fået de forskellige bud, skal vi se på, hvad der vil være mest fordelagtigt for os, oplyser han.

Undgik valgkampen

Generalforsamlingen i Holdings-selskabet blev holdt tirsdag eftermiddag. Om formiddagen havde man overstået generalforsamlingen i datterselskabet, hvor den danske stat er medejer.

- Det var trods alt godt, at generalforsamlingen i datterselskabet blev gennemført, før statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev valg, sagde Jóhannus Egholm Hansen, der således undgik, at der gik valgkamp i spørgsmålet om Statens engagement i de grønlandske lufthavne.

I forvejen er lufthavnsprojektet blevet forsinket med et år, konstaterede bestyrelsesformanden, og henviste til den politiske usikkerhed om landingsbanernes størrelse, der opstod efter valget til Inatsisartut i april 2018.

Organisationsdiagram for lufthavnsselskabet Kalaallit Airports Holding

Efter nogle år med en lille projektorganisation er der blevet ansat flere medarbejdere og pt ser organisationsdiagrammet ud som ovenstående, hvor der stadig er nogle stillinger, der skal besættes.

Attraktiv låneaftale

Johannus Egholm Hansen understregede flere gange, at finansieringsaftalerne med den danske stat er utrolig attraktiv og så billige, at der er mulighed for at reducere fly- og passagerafgifterne, når de to lufthavne står færdig.

Under generalforsamlingen følte bestyrelsesformanden behov for at rose Selvstyrets ageren i forhold til at få sat skub i lufthavnsprocessen.

- Jeg vil gerne rose den arbejdsgruppe, der bestod af departementscheferne i Finans-, Erhverv- og Infrastrukturdepartementerne, der sammen med afdelingschef Lars Balslev fra Bestyrelsessekretariatet har sikret, at der blev truffet beslutninger, hvilket har sikret en god fremdrift i processen. Det er en model, som er værd at anbefale andre lande, der vil kaste sig ud i lignende projekter, fastslog Jóhannus Egholm Hansen.

På generalforsamlingen blev debatten om lufthavnsplaceringen i Nuuk ikke berørt eller nævnt med et ord.