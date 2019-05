Kalaallit Airports: Direktionen udvides – bestyrelsen reduceres

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 07. maj 2019 - 17:43

På tirsdagens generalforsamling kunne bestyrelsesformanden Jóhannus Egholm Hansen afsløre, at man har ansat en projektdirektør og udnævnt en viceprojektdirektør, som skal sidde i direktionen sammen med den administrerende direktør Peter Wistoft.

Hentet i Tyskland

Projektdirektøren er hentet i Køln i Tyskland og hedder Johannes Ehmanns, der er uddannet ingeniør med speciale i lufthavne. Han har en baggrund som teknisk konsulent på lufthavnsprojekter i Afrika, Rusland, Mellemøsten, Asien og Sydamerika. Han tiltræder 1. juni og flytter til Nuuk.

Desuden har man valgt at udnævne Aviaaja Karlshøj Knudsen til viceprojektdirektør. Hun har siden 2017 været ansat som projektchef i selskabet. Hun får ansvaret for blandt andet sundhed og sikkerhed, kvalitetssikring, grønlandske myndighedsforhold og fortsætter med at have ansvar for projektering og udbud af lufthavnsbygningerne.

Bestyrelsen reduceret

Bestyrelsen blev desuden reduceret fra seks til fire medlemmer, idet man ønsker, at de samme bestyrelsesmedlemmer skal sidde i de to datterselskaber, hvoraf den ene – Kalaallit Airports International – efter aftale med den danske stat, som her er medejer med en aktiepost på 33 procent, skal have to bestyrelsesmedlemmer.

Ud er derfor røget Louise Hasle og Peter Christiansen, og bestyrelsen i holding-selskabet består derfor af Jóhannus Egholm Hansen, der er formand, Aviâja Lyberth Lennert, Jákup Sverri Kass og Finn Gaarsmand. Disse fire får i datterselskabet International følgeskab af Statens repræsentanter, som er Merete Eldrup og Marlene Haugaard.

- Begge de to afgående bestyrelsesmedlemmer har haft en stor rolle i opstarten af selskabet og i at bringe lufthavnsprojekterne frem til hvor de er nu. Louise Hasle har med udgangspunkt i sin store viden om projektfinansiering ydet en værdifuld indsats i forbindelse med hele finansieringsprocessen som nu er ved at være tilendebragt, og Peter Christiansen har ydet en tilsvarende stor indsats for selskabet siden stiftelsen, med sin store viden om lufthavnsdrift i Grønland. Jeg derfor meget taknemmelig for deres indsats, siger bestyrelsesformand Jóhannus Egholm Hansen.

Næstformandsposten

Senere på måneden vil Kalaallit Airports International holde bestyrelsesmøde, hvor den vil konstituere sig og udnævne en næstformand, som bliver en person, som Holding-selskabets bestyrelse indstiller.

- Den danske stat har ikke krav på næstformandsposten, oplyste Johannus Egholm Hansen til Sermitsiaq.AG, da generalforsamlingen var overstået efter 25 minutter gennemgang af beretning og regnskab.