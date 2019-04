Han står bag det store boligprojekt i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 21. april 2019 - 07:44

Brian Torp ønsker ikke at løfte sløret for, hvem der står sammen med ham om det ambitiøse boligprojekt, som tnt nuuk har lagt streg til i en stor brochure, som forvaltningen og politikerne i hovedstadskommunen har forholdt sig til.

Blot en idé

- Så længe jeg ikke har fået nogen arealreservation, så er det hele blot en idé. Ja, vi aner jo ikke om det bliver realiseret. Går ansøgningen igennem vil jeg gerne fortælle om projektet, og hvem der står bag som investorer, oplyser Brian Torp til Sermitsiaq.AG.

Onsdag den 10. april sendte økonomiudvalget ansøgningen videre til kommunalbestyrelsen, og er der flertal her, hvilket burde være en formssag, så skal sagen i otte ugers høring.

Han regner med og håber på, at arealreservationen er godkendt i august, så man kan komme i gang med projektet.

- Jeg kan dog oplyse, at projektet er fuldt finansieret, afslører Brian Torp, der tidligere har bygget et par boligblokke i Qinngorput og været medinvestor i andre boligprojekter.

Driftig erhvervsmand

Brian Torp er en driftig iværksætter, der ifølge selskabsregisteret står til at have direkte ejerskaber i fire selskaber, hvor MB Invest Anno 2006 A/S må anses for at spille den mest centrale rolle. Dette selskab leverede i 2018 et overskud på knap 3,2 millioner kroner og havde en egenkapital på 13,5 millioner kroner.

Invest-selskabet ejer 93,53 procent af it-virksomheden Comby A/S, der også have et pænt millionoverskud i det senest offentliggjorte regnskabsår.