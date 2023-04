Hun skal stå i spidsen for Demokraatits nye lokalafdeling i Sydgrønland

Anders Rytoft Torsdag, 27. april 2023 - 13:45

Demokraatits nye lokalafdeling i Qaqortoq har fået bestyrelsen på plads.

Det står klart efter, at lokalafdelingen har afholdt en stiftende generalforsamling. Her er den tidligere Siumut-politiker Margrethe Thårup Andersen blevet valgt som formand.

Hun glæder sig over, at de nye medlemmer af bestyrelsen kommer fra forskellige steder i Sydgrønland, og at disse steder vil blive repræsenteret i det fremtidige arbejde.

- Jeg er meget optimistisk, hvad angår den nye, dygtige bestyrelse, som jeg er omringet af.

Medlemmer af bestyrelsen

Hun tilføjer:

- Jeg glæder mig til at arbejde sammen med dem, siger Margrethe Thårup Andersen med henvisning til næstformand Carsten Olsen fra Qaqortoq og de tre bestyrelsesmedlemmer:

Hans-Erik Enoksen fra Nanortalik samt Lone A. Geråe og Julius Josefsen fra Qaqortoq.

Ida Vahl fra Narsaq og Bola Egede fra Qaqortoq er valgt som suppleanter.

Glade for udvikling

Demokraatit er for første gang i ti år repræsenteret i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq. Det sker efter, at Margrethe Thårup Andersen tilbage i marts bragte det på banen, at hun ville skifte Siumut ud med Demokraatit.

Det er i den anledning, Demokraatits hovedbestyrelse har besluttet sig for at oprette en lokalafdeling i Qaqortoq for at etablere partiet i Sydgrønland.

- I hovedbestyrelsen er vi glade for den udvikling, interesse og tillid befolkningen har. Og vi kan også se, at interessen er så stor, at vi nu erhverver flere medlemmer.

Sådan lød det tidligere i år fra den organisatoriske næstformand i Demokraatit Nivi Olsen.