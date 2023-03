For første gang i 10 år: Demokraatit får en repræsentant i Kujalleq

Kassaaluk Kristensen Søndag, 05. marts 2023 - 08:12

Fra næste kommunalbestyrelsesmøde i Kommune Kujalleq i april, bliver Demokraatit repræsenteret af et medlem.

Det sker efter Margrethe Thårup Andersen melder sig ud af Siumut og ind i Demokraatit. Partiet har ikke haft en repræsentant i Kommune Kujalleqs kommunalbestyrelse siden valgperioden 2008-2013.

- Jeg tror på udvikling, og på befolkningens selvbestemmelse. Jeg tror på, at vi skal være med til at bane vej for selvstændige virksomheder, og arbejde for bedre uddannelsesmuligheder for at højne uddannelsesniveauet. Derfor spejler jeg mig meget i Demokraatits værdier, forklarer Margrethe Thårup Andersen om indmeldingen til partiet.

Demokraatit valgte ellers ikke at have kandidater til seneste kommunalvalg, da vælgere i kommunen ikke giver partiet den store opbakning.

Ambitiøst bagland giver styrke

Margrethe Thårup Andersen har her i midten af valgperioden haft overvejelser omkring sit politiske arbejde, og vurderet at det er bedst for hende at blive medlem af Demokraatit.

- Ikke nok med, at mine politiske værdier afspejler Demokraatit, så ser jeg også at partiet har et stærkt bagland. Så selvom jeg kommer til at stå alene i kommunalbestyrelsen, så er jeg ikke i tvivl om, at jeg får god opbakning fra partiet i mit arbejde, siger Margrethe Thårup Andersen.

Hun påpeger, at hun har manglet opbakning fra sine kolleger i arbejdet i kommunalbestyrelsesmedlem som medlem af Siumut.

Som Siumuts medlem i kommunalbestyrelsen sad Margrethe Thårup Andersen i økonomi- og erhvervsudvalg samt i dagtilbuds-, uddannelses-, beskæftigelses-, kultur og fritidsudvalget. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udvalgsposterne ved næste møde.

Demokraatit opretter lokalafdeling

Demokraatits hovedbestyrelse er klar til at oprette en lokalafdeling i Qaqortoq for at etablere partiet i Sydgrønland. Medlem i Inatsisartut og organisatorisk næstformand i partiet, Nivi Olsen rejser til Qaqortoq for at være med til at oprette en lokalafdeling.

- I hovedbestyrelsen er vi glade for den udvikling, interesse og tillid befolkningen har. Og vi kan også se, at interessen er så stor, at vi nu erhverver flere medlemmer, siger organisatorisk næstformand i Demokraatit, Nivi Olsen til Sermitsiaq.AG.

Margrethe Thårup Andersen bakker op om, at der er behov for en lokalafdeling i Qaqortoq:

- Flere henvender sig og glæder sig over, at Demokraatit er tilbage i kommunalbestyrelsen. Der er interesse og politisk opbakning, også fra befolkningen. Det viser, at Demokraatits politik også er ønsket i Kommune Kujalleq, siger hun.

Datoen for Demokraatits første møde i Qaqortoq er endnu ikke fastlagt.