SQAPK: Vi kræver færre fiskere med licenser

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 05. november 2019 - 16:44

De erhvervsdrivende jollefiskere skal prioriteres, når licenser bliver uddelt. Der skal være færre licenser til fiskere. Individuelle kvoter bør indføres, så en gruppe på fire eller fem fiskere kan deles om en kvote. Og derved går væk fra det olympiske fiskeri efter hellefisk, hvor fiskere kæmper om at fiske den samme kvote op. Og hellefisk, der bliver indhandlet, bør have den mindste vægt på 1.000 gram, i stedet for 450 gram som nu.

Det mener de kystnære fiskere og fangeres sammenslutning, SQAPK, der har base i Ilulissat.

- Er den politiske styring så svag, at selv en bank kan påvirke landets fiskeri, spørger formand i SQAPK, Erik Lange i en pressemeddelelse.

Han kritiserer landets ledende politikere for at være for svage og for påvirkelige.

For mange fiskere

- Jeg ved, at der vil være flere reaktioner, hvis jeg skriver, at der er for mange jollefiskere. Men det er rigtigt, at der er mange hellefiskfiskere, der ikke ved en dyt om fiskeriet, der alligevel får licens. Fiskere, der kender til, hvordan man fisker, er dem, der skal have licenser, skriver Erik Lange.

Naalakkersuisoq for fiskeri, Jens Immanuelsen, har i et paragraf 37 svar oplyst, at der i 2018 var i alt 1.772 erhvervsfiskere, der havde registreret fangster fra jolle. Der er flest jollefiskere i Ilulissat, hvor 176 erhvervsfiskere havde registreret fangst i 2018, mens Uummannaq kommer lige efter med 112 jollefiskere.

- Samtidig bør kvoter blive inddelt i individuelle kvoter, så fire eller fem erhvervsfiskere kan deles om den samme kvote, lyder det.

LÆS OGSÅ: Bank stopper al finansiering af jollefiskeriet

De mange forslag fra sammenslutning for fiskere og fangere kommer efter, GrønlandsBanken i første omgang lukkede kassen for finansiering af fiskere. GrønlandsBankens begrundelse er, at fiskeriet ikke er bæredygtigt såvel som økonomisk eller biologisk. GrønlandsBanken frygter et fiskerikollaps, hvis der ikke handles snarest.

GrønlandsBanken har dog sat døren på klem til de kreditværdige fiskere efter meldingen.

Større hellefisk skal indhandles

SQAPK mener, at hellefisk, der bliver indhandlet nu er for små. Den mindste vægt for en hellefisk, der kan indhandles er 450 gram. SQAPK kræver, at mindstevægt på den gyldne fisk skal forhøjes til 1.000 gram, så fisken kan få mulighed for at vokse sig større.

- Hvis man følger disse tiltag så kan man forhøje værdien af den indhandlede hellefisk og opnå et mere robust fiskeri. I dag kører man fiskeriet efter arbejdsmarkedets krav, og derved gøre fiskeriet mere indblanding fra andre virksomheder, som vi allerede har set GrønlandsBanken gjorde, slutter Erik Lange.

Du kan læse mere om jollefiskeriet ved at klikke her.