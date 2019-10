Bank stopper al finansiering af jollefiskeriet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 21. oktober 2019 - 07:54

Grønlands største bank tager nu et dramatisk skridt, der vil sende en chokbølge gennem det indenskærs fiskeri og særligt jollefiskerne.

Bankdirektør Martin Kviesgaard, Grønlandsbanken, oplyser til Sermitsiaq.AG, at banken gennem nogle år har holdt tilbage med finansieringen, men nu har været nødt til at tage den tunge beslutning og sige stop for al finansiering af investeringer eller udskiftning af materiel til jollefiskerne. Det sker efter, at banken i flere år har advaret mod den ikke-bæredygtige forvaltning af fiskeriet.

Baggrunden

I et interview uddyber bankdirektøren beslutning.

Hvad er baggrunden for at stoppe finansieringen af jollefiskerne?

- De seneste ændringer i kvotefastlæggelsen kommer i forlængelse af for høje kvoter i lang tid og samtidig alt for mange fiskere i erhvervet. Det er simpelt hen ikke bæredygtigt, hverken biologisk eller økonomisk. Derfor er vi nødt til at tage den tunge beslutning at sige stop for al finansiering af investeringer eller udskiftning af materiel. Det er ærgerligt for vi har mange der har været gode kunder i mange år, men det er simpelt hen for farligt for dem og for Grønlands økonomi og omdømme, hvis vi blindt fortsætter ud ad den vej. Der er også en forventning til, at vi i Grønland agerer bæredygtigt og det handler vi altså på nu, understreger Martin Kviesgaard fra bankens hovedsæde i Nuuk.

Hvem bliver berørt?

- Der hvor vi ser problemerne er primært jollefiskeriet efter hellefisk, men også det indenskærs torskefiskeri og krabbefiskeriet, hvor kvoterne er langt over det bæredygtige niveau. Så det er nye investeringer i de dele af fiskeriet vi siger stop for, uddyber han.

Hvorfor reagerer I nu?

- Vi har lige set kvoter blive forhøjet og samtidig bliver fiskene mindre og mindre, og der er alt for mange der deltager i fiskeriet. Antallet af fiskere - særligt jollefiskere - er steget med op imod 50 procent på nogle år, og kvoterne bliver løbende forhøjet til langt over både rådgivning og hvad der kan fanges, lyder begrundelsen med tilføjelsen, at der simpelt hen ikke er fisk nok til at brødføde så mange fiskere.

Signal til Naalakkersuisut

- Kvoterne er nødt til at komme ned, lyder det fra bankdirektøren, der dermed sender et kraftigt signal til Naalakkersuisut om at ændre politik på fiskeriområdet, når det gælder fiskekvoter.

Martin Kviesgaard erkender, at bankens beslutning kan få den konsekvens, at nogle jollefiskere må kvitte deres job og se sig om efter andet, fordi fiskebestandene ikke kan bære så stort et fiskeritryk med så mange fiskere.

Hvad vil I sige til jeres kunder?

- Ja først og fremmest er vi jo kede af, at vi må sige stop også til gode kunder. Vi forventer da også, at nogle går ud af erhvervet og må kigge efter arbejde andre steder, siger Martin Kviesgaard.

Taber i penge på udlån til erhvervet?

- Vi har et stykke tid kunnet se en forhøjet risiko, og det er jo vores kunder, der dermed kommer galt afsted. I bund og grund vil vi også gerne kunne rådgive kunderne ordentligt. Det at investere i en jolle eller ny motor hænger ikke sammen med udviklingen i fiskeriet, lyder svaret fra bankdirektøren.

Kan miste kunder

Martin Kviesgaard indrømmer gerne, at beslutningen kan resultere i, at banken mister kunder.

- Jeg tror de fleste kan forstå, at jollefiskeriet ikke er holdbart, siger Martin Kviesgaard.

Grønlandsbanken er en af de mest velpolstrede banker i Rigsfællesskabet. Hvorfor lader i jollefiskerne i stikken?

- Ja, vi har en god kapital til at modstå hvis eksempelvis fiskeriet dykker, og omvendt har vi kapital til at finansiere et bæredygtigt fiskeri. Vi har tidligere sagt, at vi sagtens kan øge finansieringen af fiskeriet med flere hundrede millioner kroner, men det kræver, at det er bæredygtigt forvaltet. Hvis vi, som forvaltningen er i dag, finansierer nye investeringer i joller, så lader vi fiskerne i stikken. Det er simpelthen dårlig rådgivning og forkert, hvis vi går videre ad den vej, understreger bankdirektøren.