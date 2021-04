SQAPK til KNAPK: Stop med at arbejde for store selskaber

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 22. april 2021 - 17:36

I en pressemeddelelse tidligere på ugen skrev KNAPK, at 'Fiskerikommissionen aldrig vil blive færdig med SQAPK’s ubrugelige metoder. Dette er der ingen tvivl om.'

De kystnære fiskeres organisation SQAPK svarer tilbage med beskyldninger om interessekonflikt.

- I er tavse, i forbindelse med kommissionsarbejdet, og arbejder i stedet for store fiskeriselskaber, som vil betyde færre kystnære fiskere, lyder kritikken fra SQAPK.

KNAPK hjælper kun de store

SQAPK uddyber kritikken:

- Selvom KNAPK udtaler, at SQAPK’ s metoder ikke kan bruges, vil vi vende dette om og anmode KNAPK, at de skal stoppe med at gøre det på bekostning af jollefiskerne bare for at hjælpe det store selskaber, skriver formand i SQAPK, Erik Lange i en pressemeddelelse.

Han fortsætter med at sige, at udmeldingen fra KNAPK's side er tegn på nederlag fra organisationens side.

- Det er en nedgørelse af mennesker og umoralskhed som ødelægger KNAPK's anseelse som en fiskerorganisation. Det burde også anses som værende skammeligt opførsel over for fiskerne.

SQAPK: Fokusér på jeres arbejde

De kystnære fiskeres organisation beskylder KNAPK for, at organisationen klapper i, i forbindelse med arbejdet i fiskerikommissionen.

- Repræsentanter i kommissionen lukker munden i kommissionen. Man skal heller ikke bruge fiskerne som gidsler, at overtage det grønlandske folks ejerskab af kvoter og overdrage hele kvoteområdet til store selskaber eller til enkeltpersoner, sådan skal organisationer ikke arbejde, kritiserer SQAPK.

De kystnære fiskeres organisationen opfordrer i stedet KNAPK til at kæmpe for deres medlemmer.

- Fokuser hellere på jeres arbejde end at spilde jeres kræfter på os. Fokuser på de store fiskeriselskaber og jeres medlemmer, som arbejder på trawlerne. Vi skal nok sørge for at arbejde for de kystnære fiskere, hvor vi ved god koordinering vil opnå gode resultater.