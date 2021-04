KNAPK i åbent opgør med Hans Enoksen

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. april 2021 - 11:45

Det skal have konsekvenser for den kommende formand for Inatsisartut, Hans Enoksen, at han ”har sat sig som en slags forhandler for SQAPK via Facebook”, lyder det fra KNAPK-formanden Henrik Sandgreen i en pressemeddelelse.

Baggrunden for den usædvanligt hårde kritik af en partiformand, der fredag vil indtage en af landets vigtigste tillidsposter, formandssædet i Inatsisartut, bygger på den overståede valgkamp, hvor det har harmet KNAPK, at Naleraq påstod, at der fra den kystnære kvote skulle være flyttet 3000 tons til det udenskærs fiskeri. En påstand som departementschef Jørgen Isak Olsen klart har afvist over for Sermitsiaq.AG.

- Vi vil fra KNAPK’s side på det kraftigste kritisere og kræve konsekvenser for den kommende formand for Inatsisartut, som altså skal arbejde uafhængigt af interesser, skriver Henrik Sandgreen, der ser frem til, at IA sidder med rorpinden i Naalakkersuisut.

Uacceptable forhold

- Sådanne forhold er uacceptable og kan ikke kaldes faktabaseret arbejde. Det bør huskes, at det offentlige skal i dialog med de store organisationer, ligesom Inuit Ataqatigiit i deres valgkamp har sat som mål, at de relevante organisationer som de vigtigste skal inddrages i arbejdet med at organisere fiskeriet. Dette er vi enige i og glade for hos KNAPK, og ser med fortrøstning, at IA vil inddrage fiskere mere, således tror fiskernes organisation på, at IA med rorpinden vil gøre sit bedste for det kystnære fiskeri, skriver Henrik Sandgreen.

SQAPK får også en hård kritik af KNAPK-formanden, der påpeger, at KNAPK har 72 lokalafdelinger og omkring 2.800 medlemmer.

- Som det sidste vil vi fra KNAPK’s side bede SQAPK om at stoppe sine udokumenterede påstande og løgnagtige arbejde imod KNAPK, og at SQAPK overfor samfundet redegør for antallet af sine medlemmer, samt hvorfor de kalder sig en organisation, skriver Henrik Sandgreen, der understreger, at han til enhver tid vil arbejde for de kystnære fiskere interesser i forbindelse med udarbejdelsen af den nye fiskerilov.