SPS bakker om forældrenes initiativgruppe

Fredag, 31. maj 2019 - 11:58

Det glæder rektoren af Socialpædagogisk Seminarium, SPS, at en initiativgruppe af forældre er under opstart. Initiativgruppen vil fokusere på bedre forhold for børn, der går i forskellige institutioner, alt fra vuggestue til fritidsaktiviteter, og er indstillet på at samarbejde med kommunen og andre relevante organer.

- Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) bakker op om initiativgruppe og ønsker dem hjertelig velkommen, som samlingspunkt med mulighed for at forældrenes stemme også tages med i betragtninger, vedrørende børns institutionsliv, skriver rektor i SPS, Nuka Kleemann i en pressemeddelelse.

Ingen nyt hold fra Sermersooq

SPS afslutter i disse dage femte hold på den Decentrale Pædagoguddannelse i Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk.

Uddannelsesforløbet er målrettet ansatte socialhjælpere med flere års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde i dag- eller døgninstitutioner og skal bidrage til at få uddannet tilstrækkelig mange socialpædagoger.

Men det overrasker rektoren, at Kommuneqarfik Sermersooq har valgt ikke at starte et nyt hold op med begrundelse i, at kommunen ikke har elevgrundlag nok.

- På baggrund af de seneste års debat om den store mangel på uddannet personale i institutionerne også i Kommuneqarfik Sermersooq, er det overraskende, at der nu ikke er elevgrundlag for opstart af et nyt hold, skriver han.

Mere fokus – tak

Nuka Kleemann håber, at fokus på at uddanne flere pædagoger vil blive bedre nu, hvor forældre går sammen for at blive hørt om forholdene for deres børn i institutioner.

- Med initiativgruppen som supplement til MIO, Foreningen Grønlandske børn m.m. har PI/SPS en formodning om, at fokus på uddannelse af pædagogisk personale i daginstitutionerne fastholdes. Det er børnene, som er fremtidens Grønland og PI/SPS mener, at det er vigtigt at fastholde dagtilbud med fokus på kvalitet og tidlig indsats for børn i institutionerne, slutter Nuka Kleemann.