Initiativgruppe samler forældres stemmer

En gruppe forældre er i gang med at danne en initiativgruppe, der skal give forældre en stemme ved kommunale sager, der vedrører deres børns hverdag.

- Det gælder for både daginstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter. Der er stort fokus på skole, vuggestuer og børnehave, hvor der er konkrete ting. Men alligevel er der stort behov i alle aldersgrupper om forskellige ting, siger en af initiativtagerne, Aviaq Brandt til Sermitsiaq.AG.

Aviaq Brandt har selv kæmpet en kamp om at give sit barn en ordentlig vuggestue. Det beskriver hun i et opslag i den nyoprettede facebookside “Forældreforening i Nuuk – Angajoqqaat Peqatigiiffiat”.

Over 300 har liket siden, og det næste møde for interesserede forældre er sat til lørdag den 15. juni klokken 11.00.

Ønsker samarbejde

Initiativgruppen vil gerne holde fokus på at gøre børns hverdag bedre i institutionerne. Aviaq Brandt husker et bestemt møde, hvor kommunen holdt møde med forældre om pædagogmanglen i daginstitutionerne.

Kommunen lovede at invitere forældrene igen.

- Det var i januar. Så man kan sige, at det jo også er en frustration overfor kommunen, hvor kommunen gerne ville høre os forældre i sagen og lovede at vende tilbage, men der skete ingenting, siger hun.

Derfor ønsker hun, sammen med andre initiativtagere, at skabe et samlingspunkt for forældre, så forældrenes stemme også kan tages med i beslutninger, vedrørende børns institutionsliv.

Hun understreger, at forældregruppen går ind for et samarbejde med beslutningstagerne.

Forældrenes stemme

Aviaq Brandt anerkender, at MIO og Foreningen Grønlandske Børn gør et stort og godt stykke arbejde i forhold til børns rettigheder og bedre vilkår. Men hun pointerer, at forældrenes synspunkt også skal tages med, når børns vilkår er i fokus.

- Vi forestiller os, at vi samler flere emner, som vi forældre synes, bør rettes op på. Når vi har samlet disse skriver vi en skrivelse og sender denne til i første omgang til kommunalbestyrelsen i Nuuk og relevante direktører og fagchefer. Vi mener, at forældrenes stemme også skal huskes, når man taler om børn, siger hun.

Initiativgruppen har indtil videre fire punkter, som de vil fokusere på. Men Aviaq Brandt oplyser, at gruppen er indstillet på at tage flere emner op, hvis flere interesserede forældre indstiller andre emner.

De fire punkter er følgende: