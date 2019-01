Kommuneqarfik Sermersooq tager forældre med på råd

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 31. januar 2019 - 11:37

Kommuneqarfik Sermersooq har i erkendelse af, at der er store udfordringer på daginstitutionsområdet, inviteret forældrerepræsentanter fra samtlige 21 daginstitutioner til et dialogmøde onsdag den 23. januar i Hotel Hans Egede.

- Vi ville høre, hvad forældrene vægter højest. Om det er mere uddannet personale, eller om det er flere aktiviteter for børnene. Derfra tager vi tiltag, så vi kan matche forældrenes ønsker, siger skole og dagtilbudschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Jesper Madsen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Forældre i opråb: Gør noget for vore børn

I alt 34 forældre deltog til det tre timer lange fyraftensmøde, hvor forældrene kom med op til 30 punkter, som kommunen bør forbedre indenfor daginstitutionen i hovedstadskommunen, oplyser Jesper Madsen.

Nogle af de udfordringer, som forældrene nævnte, er som følger:

Skiftende personale Personalemangel Dårlig struktur for børnenes dage Vanskeligt at holde fokus på det pædagogiske arbejde Dårlig kommunikation til forældrene fra daginstitutionens side

- Kommunen har været meget glade for forældrenes bidrag. Det er altid gavnligt for kommunen at komme i tæt dialog med borgerne, oplyser Jesper Madsen til Sermitsiaq.AG.

Forældre bliver hørt

Kommuneqarfik Sermersooq indbød til et dialogmøde, efter en gruppe forældre fra Nuuk og pædagogernes lokale afdeling udsendte et opråb om manglende personale i daginstitutionerne i Nuuk.

Dette for at få en konstruktiv og fremadrettet drøftelse om daginstitutionsområdet. Jesper Madsen erkender, at der er udfordringer i området i kommunen, men også i hele landet, for eksempel at tiltrække personale.

LÆS OGSÅ: Pædagogmangel: Demonstration i Nuuk

Men trods udfordringer har kommunen formået at besætte de fleste pædagogstillinger i hovedstaden.

- Problemet er, at vi mangler vikarer i dagtilbuddene. Der er så få arbejdsløse til, at der kan være nok vikarer i vuggestuerne og børnehaverne, siger Jesper Madsen.

Kommunen afholder endnu et møde med forældrene senere i forløbet, datoen er dog ikke sat endnu.