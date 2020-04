Spørgsmål: Hvem skal stå for beredskabet

Thomas Munk Veirum Mandag, 20. april 2020 - 14:07

I en række spørgsmål til den danske forsvarsminister spørger Aaja Chemnitz Larsen (IA) til, hvor langt ministeriet er kommet med et udbud af helikopterberedskabet her i Grønland.

Det er Air Greenland, der har kontrakten i øjeblikket og bistår forsvaret med SAR-operationer med helkoptere. Men kontrakten gælder kun for 2019 og 2020.

Derfor er det usikkert, hvad løsningen bliver fra årsskiftet, og det bekymrer folketingspolitikeren:

- Set fra borgernes perspektiv er det vigtigt, at der er tryghed omkring beredskabet. Og fra min side håber jeg, at man kan sikre en mere langsigtset løsning, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Larsen: Air Greenland bør fortsætte

Lige nu påvirker corona-krisen næsten alt i samfundet, og folketingspolitikeren vil have svar fra ministeren om, at der er fremdrift i processen om et nyt udbud af helikopterberedskabet.

- Givet, at den aktuelle kontrakt udløber ved årsskiftet, og det efterhånden lange sagsforløb, bedes ministeren redegøre for årsagen til forsinkelsen. Herunder hvorvidt ministeren fortsat finder det realistisk at gennemføre et reelt udbud inden kontraktudløbet – og hvad ministeren i så fald agter at gøre, dersom det ikke er tilfældet, lyder det i spørgsmålet fra Grønlandsudvalget, som Aaja Chemnitz Larsen står bag, til ministeren.

Folketingspolitikeren ser gerne, at løsningen indebærer, at Air Greenland fortsat skal stå for opgaven:

- Det er meget barskt at flyve i Grønland. Air Greenland har de erfarne piloter, der er vant til at flyve her. Den store udfordring er, at Forsvaret vil gøre det så billigt som muligt. Men det handler om sikkerhed, og der er Grønland lidt speciel for det er et kæmpe område og svært at komme hurtigt rundt, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Annulerede udbud

Da Air Greenland fik kontrakten for 2019 og 2020 var der også udbudt en kontrakt fra 2021 til 2025. Men Forsvaret valgte at annullere udbuddet, da de indkomne bud ifølge Forsvarets vurdering var for dyre.

Air Greenland har tidligere oplyst, at helikopterberedskabet til SAR-operationer omfatter en S61 helikopter stationeret i Kangerlussuaq og en Bell 212 stationeret i Qaqortoq. Air Greenland sørger også for piloter, mekanikere og andre besætningsmedlemmer til operationerne.