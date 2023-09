Spiralsagen: Forskere inviterer til borgermøde i Nuuk torsdag

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 05. september 2023 - 17:45

Forskerholdet der er udpeget til at udrede spiralsagen og andre præventionsmetoder i perioden 1960 til og med 1991 inviterer nu til et borgermøde for at forklare mere om, hvordan de går til arbejdet med udredningen.

Det sker torsdag den 7. september kl. 16.15-19.15 i Ilisimatusarfik, og igen på Syddansk Universitet i Odense 27. september kl. 18.00-21.00.

- Vi ser frem til at møde borgerne og fortælle dem om hvor langt vi er nu, siger leder af forskerholdet Tenna Jensen.

- Formålet med borgermøderne er at oplyse borgere, og i særdeleshed de berørte personer i sagen, hvornår vi begynder at indsamle personlige beretninger og hvornår vi skal være i forskellige steder, fortæller forskningskoordinator ved Ilisimatusarfik, der er en del af forskerholdet bag spiralsagen, Ingelise Olesen til Sermitsiaq.AG.

Udsigt til rundrejse

Forskerholdet går i gang med en rundrejse i Grønland og Danmark for at indhente personlige beretninger fra kvinder, der har været en del af spiralsagen og brug af andre præventionsmetoder uden deres samtykke. Hvordan og hvornår indberetninger kan gives, vil blive oplyst under borgermødet på torsdag. Borgermødet bliver sendt online via et link gennem Ilisimatusarfiks hjemmeside.

- På borgermødet vil vi gerne i dialog med de fremmødte og give folk mulighed for at stille spørgsmål, siger forskningskoordinator i Ilisimatusarfik Ingelise Olesen.

Forskningskoordinatoren oplyser, at der ikke vil være mulighed for at indgive en personlig beretning under borgermøderne, men at deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål til forskerholdet om arbejdet. Indberetninger kan allerede nu indsendes til landslægeembedet.