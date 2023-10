Spiralsagen: Over 100 kvinder har indberettet deres historie

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 18. oktober 2023 - 11:44

Forskergruppen, der skal udrede forholdene omkring og omfanget af spiralkampagnen, hvor flere tusinder grønlandske kvinder formodes at have fået en spiral som prævention uden vidende omkring konsekvenser, har for nylig åbnet muligheden for henvendelser fra ofrene.

Men længe før forskergruppen kunne modtage henvendelser, har Landslægeembedet indsamlet indberetninger fra kvinder, oplyser Naalakkersuisut. Over 100 kvinder har allerede sendt en indberetning til Landslægeembedet om deres sag i spiralkampagnen. Det oplyser departementet for sundhed.

LÆS OGSÅ: Spiralsagen: 77 kvinder har fået terapi

Dermed ligger tallet lidt højere end det antal kvinder på 77, som har modtaget terapi for at have været en del af den danske spiralkampagne.

Tallet stiger

Departementet oplyser, at kvindernes sager overdrages til forskergruppen snarligt.

- Beretningerne fra de over 100 kvinder, som er indsendt til Landslægeembedet skal efter planen overdrages til forskergruppen. Overdragelse vil dog forudsætte, at der foreligger tilladelse fra den enkelte kvinde som har fremsendt sin beretning, skriver departementet.

Kvinderne vil blive kontaktet af landslægeembedet, så de kan give tilladelse til, at deres historie kommer med i forskergruppens arbejde og udredning.

Forskergruppen oplyser, at andre berørte kvinder allerede nu kan henvende sig til forskergruppen for at indberette deres oplevelse af spiralkampagnen.

I maj 2023 blev der åbnet op for, at kvinder kunne indsende indberetningerne til landslægeembedet, dermed er der gået knap et halvt år med muligheden. Men nu er det også muligt at henvende sig til forskergruppen.

Nyere sager undersøges

Landslæge Henrik L. Hansen oplyser til Sermitsiaq.AG, at embedet også har fundet frem til i alt 14 sager fra efter overtagelse af sundhedsområdet i Grønland.

Otte af sagerne er indberettet af kvinder til landslægeembedet. Landslægeembedet har også valgt at dykke ned i klagearkiverne og fundet frem til i alt fire klager omkring præventionsopsætning, mens to af sagerne har været i medierne, som embedet vælger at tage med i sin undersøgelse.

- Alle sagerne omhandler prævention i forbindelse med provokeret abort. I nogle af sagerne fremgår det ikke i journalen, at der er samtykke til prævention, mens der i andre sager fremgår tydeligt, at der indhentet en samtykke, oplyser landslæge Henrik L. Hansen.

Departementet for sundhed oplyser, at de nyere sager vil blive behandlet efter gældende regler i landslægeembedet. Kvinder, der har oplevet at få prævention uden samtykke efter 1992, hvor Grønland overtog sundhedsområdet, kan indberette deres sag til landslægeembedet.