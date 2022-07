Søster: En livsglad mand siger farvel til livet

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 23. juli 2022 - 11:44

Rigtig mange er nok berørte over sangeren, Tombas tidlige død efter kort tids sygdomsforløb torsdag den 21. juli.

Mange kendte Tomba som den glade og energiske sanger, der elskede at underholde og som følte sig hjemme på en scene.

Familien til Johansinnguaq Rosing, Tomba, kender også deres lillebror som en energisk, glad mand, der er et naturligt midtpunkt i familien. Det fortæller storesøster til Johansinnguaq, 41-årige Pani Petersen Rosing til Sermitsiaq.AG.

- Johansinnguaq var et naturligt midtpunkt. Altid glad og smilende. Han spredte glæde og latter til alle rum, han kom ind til. Helt til det sidste. Han var fyldt med kærlighed, og elskede virkelig sin kone og sine to døtre så meget, fortæller Pani Petersen Rosing til Sermitsiaq.AG.

Familiens charmetrold

Johansinnguaq Rosing er den yngste blandt en søskendeflok på syv. Som barn havde han altid nogen at være hos blandt sine søskende, og det er svært ikke at holde af ham, fortæller storesøsteren.

- Han var så nuttet som barn. En rigtig charmetrold. Han var og vil altid være vores baby. Selvom han var energisk, så havde han en kæmpe ro i sig selv. Han har altid elsket at underholde os andre. Vi har så mange gode minder om ham, siger storesøsteren.

Mange kender Tomba sådan her. En god perfomer, der føler sig hjemme på scenen og skaber glæde. Han er familiens naturlige midtpunkt og elsker fællesskab, siger storesøsteren. Dida G. Heilmann

Som ung begyndte Johansinnguaq Rosing at spille guitar. Og hans interesse for musik voksede med tiden. Selvom musikken fylder en del, så har Tomba altid givet kærtegn og sunget sange til sine børn og nevøer og niecer.

- Han havde så meget kærlighed at give til sine nærmeste og venner.

Vise ord til det sidste

Pani Petersen Rosing husker sin lillebror som et ydmygt menneske. Johansinnguaq Rosing modtog en talentpris af Koda Awards i 2005 efter sin første udgivelse. Prisens statuette modtog han endelig til sin sidste koncert i Nilak Festival den 4. juni i Nuuk.

- Han havde svært ved at tro, at så mange kunne lide hans sange, og han har altid været taknemmelig for sine fans. Trods prisen og hans succes i musikken, har han ikke ændret karakter og har altid være ydmyg. Han har altid være Erni for os, som er hans kaldenavn, fortæller Pani Petersen Rosing.

Helt frem til sin død har Johansinnguaq Rosing givet sit budskab videre til sine nærmeste. Storesøsteren ønsker at give budskabet videre:

- Husk, at glæden er det vigtigste i livet. Og mens du kan, så nyd vores smukke natur, og nyd dine nærmeste og kære. Det er uudholdeligt at blive syg og svag så man ikke kan tage til naturen, sagde han, siger Pani Petersen Rosing.

Familien planlægger nu at begrave Johansinnguaq Rosing, Tomba, i Paamiut efter hans ønske. Johansinnguaq Rosing har ønsket sig en begravelse, hvor der er respekt og ro, men begravelsen skal heller ikke være kun for familien.

Johansinnguaq Rosing blev 38 år og efterlod sig kone og to børn.