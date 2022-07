Tomba har sunget sin sidste sang

Kassaaluk Kristensen Fredag, 22. juli 2022 - 13:55

Musikeren Johansinnguaq Rosing, bedre kendt som Tomba, sov stille ind torsdag den 21. juli.

Tomba fik konstateret kræft i foråret, og er nu gået bort efter kort tids sygdomsforløb.

Hans tidligere samarbejdspartner under en af indspilningerne af Tombas udgivelser, Anders Poulsen, husker Johansinnguaq Rosing som en dedikeret musiker og sanger, der skaber glæde og varme, hvor end han går.

- Han er et fantastisk menneske. Altid venlig og smilende, og folk drages altid af Tomba. Han elskede at underholde og skabe glæde, og var meget dedikeret til sin musik, fortæller Anders Poulsen til Sermitsiaq.AG.

Anders Poulsen lærte Johansinnguaq Rosing at kende i starten af 2000, hvor de begge gik i gymnasiet i Qaqortoq.

Det var Johansinnguaq Rosing, der hev Anders Poulsen ind i musikkens verden. Og Anders Poulsen er taknemlig over, at han har lært musikeren at kende.

- Han har lært mig så meget om musikken og om studiolivet. Vi indspillede hans anden CD i en lille etværelses lejlighed, som vi omdannede til et studio. Han er meget dygtig til sit arbejde og var bestemt, når det kom til hans musik, siger Anders Poulsen.

Musikken lever videre

Bestyrelsen for musikernes landsorganisation, Nunatsinni Nipilersortartut, understreger, at Grønland har mistet en vigtig stemme i musikverdenen.

Tomba havde et gennembrud i 2005. Samme år modtog han KODA’s talentpris for sin ’musikalske evne til at blande forskellige musikgenre og sammen få dem til at lyde perfekt’.

Tomba gjorde et comeback sidste år, hvor han var på turne i Sydgrønland. Senest gav han koncert til Nilak-festivalen i Nuuk den 4. juni.

- Tomba er et musikalsk talent, der er ekstremt dygtig til sit arbejde. Hans sange og musik vil leve videre hos os for altid. Vi kondolerer til hans familie, og ønsker at vise vores taknemmelighed og respekt til Tomba, lyder det fra musikernes landsorganisation.

Johansinnguaq Rosing, Tomba, blev 38 år. Han efterlader sig kone og to børn.