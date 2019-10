Søren Espersen spørger ind til USA's aktiviteter i Grønland

Walter Turnowsky Mandag, 28. oktober 2019 - 17:43

Sidste uge besøgte en højstående amerikansk delegation Nuuk, som endnu et skridt i USA's bestræbelser på at knytte tættere bånd til Grønland.

Nu vil Dansk Folkepartis grønlandsordfører, Søren Espersen have større klarhed over, hvad der foregår. Han er derfor ved at formulere en forespørgsel til regeringen om, hvordan den ser på USA's stigende udenrigs- og sikkerhedspolitiske aktiviteter i Grønland.

Derudover vil han spørge hvad regeringen ved om forlydender om, at USA og Grønland skulle have holdt møder udenom Danmark.

- Det er forlydender, jeg har fra flere forskellige kilder, siger Søren Espersen til Sermitsiaq.AG.

- Når jeg rejser denne forespørgselsdebat, så er det fordi vi skal have rene linjer.

Han henviser til, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken er den danske regerings ansvar.

- Derfor må der også være en repræsentant for regeringen tilstede, hvis grønlandske repræsentanter drøfter udenrigspolitiske spørgsmål med USA eller andre. På præcis samme vis som Grønland skal være repræsenteret, når regeringen drøfter spørgsmål vedrørende Arktis.

Efter Sermitsiaq.AGs oplysninger var det danske udenrigsministerium repræsenteret under de møder som den amerikanske delegation i sidste uge havde med forskellige naalakkersuisut.

Søren Espersen har tidligere på måneden spurgt udenrigsminister Jeppe Kofod (S) om hans kendskab til angivelige møder, som naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) skulle have haft med CIA. Her har udenrigsministeren svaret, at der udelukkende har været tale om en paneldebat, hvor en tidligere CIA-direktør også har deltaget. Ministeren kan dog ikke detaljeret oplyse om, hvilke udenlandsrejser Vittus Qujaukitsoq har været på siden starten af 2018. Det svar er Sørens Espersen stærkt utilfreds med.

- Vittus Qujaukitsoq kunne jo blot oplyse om, hvilke rejser han har været på og hvilke møder han har haft, så var den sag ude af verden.