Søndag bliver stor vaccinationsdag i Nuuk

K. Kristiansen og N. Møller Andersen Fredag, 23. juli 2021 - 17:49

Torsdag omkring klokken 16.00 måtte flere hundrede borgere, der ventede på at modtage vaccine mod coronavirus, sendes hjem igen.

Det skabte frustration over den manglende planlægning, når nu myndighederne selv opfordrer borgere til at modtage tilbud om vaccinen.

LÆS OGSÅ: Stor vrede over vaccinekaos i Nuuk

Den store tilslutning til vaccinationer har gjort, at der kommer ekstra vaccinationstilbud på søndag den 25. juli fra kl. 10.00 til 18.00 i multihallen, Inussivik.

- For at undgå kødannelse vil vaccinationsstedet være åbent for forskellige målgrupper i forskellige tidsrum, oplyser myndighederne.

Målgrupper og tidspunkter

Den endelige tidsplan for forskellige målgrupper vil blive fremlagt lørdag formiddag. Borgerne opfordres til at holde øje med medierne og corona.gl, for at finde ud af hvornår der er adgang til vaccinationsstedet for deres målgruppe.

Sermitsiaq.AG kunne fredag morgen berette, at flere er blevet sendt hjem af vaccinationspersonalet, da vacciner, der er gjort klar til drop-in vaccinationer ikke rækker til den lange kø torsdag.

Det har fået flere læsere til at reagere og klage over forholdene ved vaccinationsstedet.

Følg med på nun.gl her.