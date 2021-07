Stor vrede over vaccinekaos i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 23. juli 2021 - 07:58

Dorit Olsen fra Nuuk kalder myndighedernes håndtering og organisering af vaccinationer for ”respektløst” og har forfattet et stærkt kritisk indlæg, som er sendt til landslægen, naalakkersuisoq for sundhed Kirsten Fencker og formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede.

- Min højgravide datter (1. vaccine) og jeg på 63 år (2. vaccine) stod i dag i kø i 3 timer for blot at blive sendt hjem, da man var løbet tør for vacciner, skriver Dorit Olsen.

Respektløst

- Hvor er det dog respektløst over for byens borgere at arrangere vaccinationer på denne måde. Tænk jer, 600-1000 mennesker der står uproduktive hen i 3-5 timer uden at opnå det, de kom for. Hvad koster det ikke samfundet? Og hvad koster det ikke den enkelte borger både på det personlige plan og på det økonomiske? Der stod ældre, dårligt gående, sårbare gravide, ammende mødre med babyer, folk der havde brug for at passe deres arbejde, understreges det i Dorit Olsens harmdirrende indlæg.

Hun spørger, hvor svært det kan være at forberede sig ordentligt.

- Vagten, der stod ved køens begyndelse, kunne have talt og stoppet køen, når kapaciteten var nået. Eller uddelt de numre, som folk alligevel fik senere ved køens start. Så havde borgerne ikke stået forgæves i kø og kunne have passet deres arbejde, fastslår Dorit Olsen.

Stod på nakken af hinanden

Hun finder det dybt problematisk, at borgerne i køen ”bogstavelig talt stod på nakken af hinanden”, og hun undrer sig over, at der blev etableret tre parallelle køer under et halvtag, som maksimal var tre meter bredt, hvilket ikke følger myndighdernes anbefaling om at holde afstand.

- Vagterne kunne ikke gøre noget, sagde de. Det var folks eget ansvar. Ja, afstanden i selve køen, men ikke køerne imellem. Hvor svært kan det være, hvis man tænker sig om og er forberedt på at lave et guidesystem, så man undgår unødig smittespredning, skriver Dorit Olsen til landslægen og politikerne.

Hård nyser for gravide

Natasaja Hagemann er en anden borger, der fandt torsdagens vaccinehåndtering i Nuuk ”urimelig” og har henvendt sig til Sermitsiaq.AG.

- For mange gravide er det rigtig hårdt at stå i en kø så mange timer, og for de ammende er der mange, der er nødt til at have deres børn med. Og det gjorde de også troligt i dag, i møgvejr med barnevogn og det hele. Men med de timers kø skal der ofte trøst og også mad til barnet, hvilket er umuligt med dette vejr, lyder det fra Natasja Hagemann.

Hun opfordrer myndighederne til at lave en vaccinationsdag for gravide og ammende, der er særligt udfordret.

Departement: Vi har fejlet

Sundhedsdepartementet udsendte sent torsdag aften en pressemeddelelse, hvor man indrømmer at ”planlægningen ikke har imødekommet den store efterspørgsel”.

- Vi må derfor også erkende, at vi har fejlet, når vi ender med at sende så mange personer hjem uvaccineret, efter de har stået flere timer i regnen. Det er naturligvis utilfredsstillende at møde op uden at kunne få vaccinen. Vi beklager dybt håndteringen af dette vaccinationsevent, lyder det fra sundhedsdepartementet.

Myndighederne opfordrer alle, der ikke fik et vaccinestik torsdag, til at møde op på en anden dato.

Procedurer forbedres

- Der arbejdes på at forbedre proceduren for vaccinationsindsatsen, således at borgerne ikke igen skal opleve at gå uvaccineret hjem, skriver departementet, der arbejder på at udvide åbningstiderne og antallet af vaccinationsdage.

