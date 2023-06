Socialstyrelsen anerkender kritik om forskelsbehandling

Anders Rytoft Onsdag, 14. juni 2023 - 12:46

- Socialstyrelsen er i tæt dialog med Ivaaraq om at vende tilbage til den almindelige praksis med både mandlige og kvindelige nattevagter.

Det skriver styrelseschef Tina Evaldsen i et opslag på Facebook.

LÆS OGSÅ: Ligestillingsrådet: Ingen mandlige nattevagter er diskrimination

Her anerkender hun Inatsisartutlov om, at det er forbudt at udsætte en kvinde eller en mand for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn.

- Derfor karakteriseres det midlertidige stop af mandlige nattevagter ved institutionen Ivaaraq, som direkte forskelsbehandling, idet de mandlige ansatte stilles anderledes udelukkende på baggrund af deres køn.

Et enkeltstående tilfælde

Tirsdag kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at ledelsen - som følge af den tragiske hændelse i fjor, hvor en kvindelig beboer fødte et barn på institutionen - har besluttet, at det kun er kvindelige medarbejdere, der har nattevagter på Ivaaraq.

Ligestillingsrådet og SIK har siden rettet en skarp kritik mod beslutningen.

LÆS OGSÅ: - Det er sørgerligt: Formand forventer en henvendelse fra lokalafdeling i Qaqortoq

Tina Evaldsen understreger, at der generelt ikke er praktiseres diskrimination af hverken køn, etnicitet, alder eller religion mm. Det gælder på alle de selvstyreejede døgninstitutioner og døgntilbud, som Socialstyrelsen drifter.

- Artiklen i Sermitsiaq.AG beskriver et enkeltstående tilfælde, som handler om et midlertidigt stop af mandlige nattevagter. Dette er for at imødekomme forældrenes ønske og behov for tryghed i en svær tid på baggrund af det, der er sket, skriver Tina Evaldsen.