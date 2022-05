Socialminister: Bekymrende at sagsbehandling fejler ved anbringelser

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 25. maj 2022 - 10:17

Grønlandsudvalget i Folketinget har i dag en høring omkring VIVE’s rapport om anbringelser af børn med grønlandsk baggrund i Danmark.

Socialminister Astrid Krag er ikke med i høring i grønlandsudvalget omkring VIVE’s rapport om anbringelser af børn med grønlandsk baggrund.

Hun udtrykker dog bekymring om, undersøgelsen peger på, at sprogbarrierer og kulturforskelle ikke bliver taget hensyn til i anbringelsessager.

- Det er bekymrende at høre. Når der tages så vidt et indgribende skridt som at anbringe et barn udenfor hjemmet, så skal grundlaget være i orden, siger socialminister Astrid Krag i en optaget videohilsen til grønlandsudvalget.

Forventer kommuner handler

- Vores vigtigste opgave er at hjælpe børn og familier. Og jeg mener, at vi bør gøre det bedre end vi gør i dag, siger hun.

Socialministeren kommer ikke med konkrete planer i forhold til at rette op på sagsbehandling ved anbringelser af børn med grønlandsk baggrund. Hun har dog tillid til, at kommunerne vil handle på de sager, som der kan stilles spørgsmålstegn ved grundlaget for anbringelsen.

- Jeg er sikker på, at kommunerne handler på det, når undersøgelsen viser, at det ikke er godt nok, det der er lavet, siger hun.

Udfordrende samværsordning

Folketingsmedlem og formand for grønlandsudvalget, Aaja Chemnitz Larsen, understreger, at det er bekymrende, at rapporten peger på, at der er udfordringer omkring samvær mellem forældre og anbragte børn.

- Rapporten viser, at forældre kan opleve at blive bedt om at tale dansk ved samvær. Jeg synes, det er et emne, der er værd at tage op politisk, så kontakten mellem forældre og børn kan opretholdes, også ved anbringelser, siger Aaja Chemnitz Larsen.

VIVE’s rapport om anbringelser af børn med grønlandsk baggrund viser, at der er udfordringer ved anbringelsessager, da kulturforskelle og sprogbarrierer ikke bliver taget med i vurderingen af forældres evne til at tage sig af deres børn. Udfordringen er også, at de anbragte børn mister deres kultur og baggrund ved anbringelse.

Men socialminister Astrid Krag understreger dog, at der også er gode resultater i undersøgelsen. Rapporten viser, at flere børn med grønlandsk baggrund trives efter anbringelsen, i forhold til anbragte børn med dansk baggrund.

Mange børn trives

- Rigtig mange anbragte børn trives, og føler sig holdt af og føler sig hjemme i pleje, i forhold til anbragte børn med dansk baggrund, siger hun.

- Alle børn har ret til en tryg og god barndom, uanset baggrund. Der vil altid være børn, der skal anbringes. Men det skal selvfølgelig være på baggrund af retvisende dækning af sagen.

Grønlandsudvalget skal holde møde med socialminister Astrid Krag om VIVE’s rapport den 3. juni. Her kan medlemmer i grønlandsudvalget stille ministeren spørgsmål omkring den danske regerings holdning og eventuelle tiltag på området.