Snestorm forsinker teltlejr til hjemløse

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 27. marts 2020 - 17:04

Det har ellers været forventet, at teltpladsen, skulle have været færdig i den her uge, men på grund af det dårlige vejr i Nuuk, er det blevet forsinket.

Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooqs kommunikationschef Lars Damkjær til Sermitsiaq.AG.

- Der blev sat tre telte op i går, torsdag, og arbejdet med at opføre teltene er stadig i gang. Vi regner med, at teltlejren bliver færdig på mandag, siger han.

Kommunen besluttede sidste uge at opsætte ekspeditionstelte til hjemløse bag Nuuk Imeq, og det var for at undgå smitte blandt hjemløse. Teltene lejes fra servicevirksomheden Xploration Services Greenland.

- For at adskille de hjemløse har Kommuneqarfik Sermersooq udvidet herberget, hvor kommunen taget en otteværelses vakantbolig i brug, der er blevet taget i brug i midtbyen for at tage presset af herberget, siger Lars Damkjær.

Kommunen skal i gang med at rydde sneen i det område, hvor teltene skal sættes op. Teltene er isolerede og har opvarmning, bad og toilet.