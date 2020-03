Sermersooq laver teltlejr til hjemløse

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 20. marts 2020 - 15:00

Kommuneqarfik Sermersooq lejer ekspeditionstelte fra servicevirksomheden Xploration Services Greenland.

Teltene opsættes næste uge, og de skal ligge ved Nuuk Imeq, oplyser kommunens kommunikationschef Lars Damkjær til Sermitsiaq.AG.

- Det er ikke holdbart i smittesituationen at have så mange mennesker i herbergerne. Derfor bliver vi nødt til at adskille dem noget mere. For at undgå smitte har vi lejet teltene, og det gør vi så længe vi har brug for dem, siger Lars Damkjær.

Der kan være 80 personer i ekspeditionsteltene, som installeres med varmeapparater.

Kommunen er gået i gang med at rydde sneen i det område, hvor teltene skal sættes op. Dernæst vil arbejdet så være at bygge fundamentet op, hvor teltene skal stå på mandag.

Teltene er isolerede og har opvarmning, bad og toilet. I campen vil der endog være et vaskeri.