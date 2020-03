Nuuk: Kofoeds Skole lukker midlertidigt

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 19. marts 2020 - 13:58

Kofoeds Skole i Nuuk er nu i gang med at finde løsninger, hvad der skal ske med institutionen, efter forbud, der trådte i kraft onsdag.

- Vi taler sammen med Frelsens Hæri og kommunen om, hvordan vi kan komme videre, og vi har allerede planer, om hvad vi kan gøre, siger forstander på Kofoeds Skole i Nuuk, Gujo Thorsteinsson til Sermitsiaq.AG.

I 2016 åbnede stedet, hvor socialt udsatte komme på stedet. Her er der mulighed for at få noget at spise og benytte et værksted.

- Men folk skal jo have noget at spise, så vi bliver nødt til at finde en løsning. Der kommer omkring 25 til 35 personer til skolen dagligt, og yderligere et relativt stort antal i Frelsens Hæri. Derfor er vi nu i gang med at arbejde sammen for at løse situationen, lyder det fra Gujo Thorsteinsson.