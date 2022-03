Snescooterklubben sørger over mistet kammerat

Merete Lindstrøm Onsdag, 09. marts 2022 - 15:02

Tirsdag fik flere medlemmer af snescooterklubben Qamutit i Nuuk besked om, at to af vennerne var i problemer på Kobbefjorden.

Qamutits SAR-gruppe, som er en frivillig gruppe, der er trænet til redningsaktioner og førstehjælp sendte straks en gruppe afsted for at hjælpe til ved redningsaktionen. Sermitsiaq.AG har talt med en af gruppens medlemmer.

- Først og fremmest sige at vi er enormt kede af at have mistet en kammerat som var del af det store snescooterfællesskab, som vi har. Det er meget tragisk. siger Masaana Egede som taler på vegne af Qamutits SAR-gruppe.

Stor ros til myndighederne

Han understreger at det er politiet, der er den officielle myndighed i sådanne situationer og at det er dem der styrer slagets gang.

- Politiet og de øvrige myndigheder skal have stor ros for, at der var en der kom hjem i live. Det er uendeligt sørgeligt, at ulykken skulle få en fatal udgang for en af vores venner til trods for en stærk indsats fra myndighederne.

Grønlands Politi retter også en stor tak til Nuuk Brandvæsen, Snescooterklubben ”Qamutit”, Arktisk Kommando og Air Greenland for samarbejdet i forbindelse med indsatsen, skriver politiet på Facebbok.

Isen har været sikker for nogle uger siden

Masaana Egede fortæller, at is-forholdende på fjorden har været dårligere end, hvad man har kunne se med det blotte øje og at isen for få uger siden var meget fastere en nu.

Flere snescooterkørere har været over isen de seneste uger, men man skal altid være meget opmærksom, påpeger Masaana Egede.

- Når man kører snescooter, vil der altid være en vis risiko. Derfor er det enormt vigtigt at man bruger sund fornuft og det rigtige sikkerhedsudstyr til nødstilfælde. Derudover så er det vigtigt, at man deler sin viden med andre kørere om de forhold, der er i terrænet, lyder opfordringen.

Både SAR-Gruppen og Politiet har i dag lavet et opslag om ikke at færdes på isen i Kobbefjorden på Facebook.

Snescooterklubbens medlemmer mødes ved deres kammerats hjem for at tage afsked i aften.