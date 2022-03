Mand omkommet ved snescooter-ulykke

Thomas Munk Veirum Onsdag, 09. marts 2022 - 09:18

En snescootertur på Kobbefjorden ved Nuuk endte galt, da to mænd gik gennem isen.

De to mænd blev reddet op af vandet tirsdag eftermiddag under en større redningsaktion, men den ene mands liv stod ikke til at redde, fortæller Grønlands Politi onsdag morgen:

- Det drejer sig om en 41-årig mand, der blev erklæret død tirsdag aften på Dronnings Ingrids Hospital efter forgæves genoplivningsforsøg, fortæller Emil Maegaard-Hoffmann, sekretariatschef ved Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

Den 41-årige er fra Nuuk. Den anden snescooterkører, en 32-årig mand, er efter omstændighederne i god behold

Mistede kontakt til kammerat

Sekretariatschefen oplyser, at de to mænd var på vej over isen på Kobbefjorden, da den ene mand mistede kontakten til sin kammerat.

Han alarmerede politiet og begyndte selv at lede efter sin nu forsvundne makker. På den måde endte han også i det iskolde vand, da også hans snescooter gik gennem isen.

Flere myndigheder og civile var involveret i redningsaktionen. Det gælder Nuuk Brandvæsen, der bidrog med deres isredningstjeneste, samt medlemmer af snescooterklubben som var ude for at observere og give medlinger til myndighederne.

Arktisk Kommando sendte skibet Ejnar Mikkelsen, og Air Greenland helikopteren som reddede de to mænd op af vandet.

Kraftig opfordring

Ifølge Emil Maegaard-Hoffmann blev den ene mand i første omgang evakueret til Ejnar Mikkelsen, da manden gav livstegn fra sig, da han blev reddet.

Den 41-årige blev derimod evakueret direkte til hospitalet i Nuuk, men hans liv stod altså ikke til at redde.

Sekretariatschefen kommer i forbindelse med hændelsen med en kraftig opfordring:

- Jeg vil på det kraftigste fraråde færden på isen på Kobbefjorden, da den ikke er sikker nogen steder.

Takker for godt samarbejde

- Det skal også lyde en stor tak til de andre myndigheder og deltagere, der bidrog til redningsaktionen. Udfaldet kunne have været endnu værre, hvis der ikke havde været så godt et samarbejde, siger Emil Maegaard-Hoffmann.

I en pressemeddelelse skriver sekretariatschefen, at alle opfordres til at medbringe kommunikationsudstyr med SOS-funktion, som i dette tilfælde var afgørende, da redningsberedskabet hurtigt kunne finde frem til ulykkesstedet ud fra de koordinater, som den aktiverede SOS-enhed havde udsendt.

Den afdøde mands pårørende er underrettet.