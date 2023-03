Sne, sol og summen i Kolonihavnen

Anders Rytoft Torsdag, 02. marts 2023 - 17:40

Med sneklædt underlag, høj sol og store isblokke byder kolonihavnen sig til for enhver, der enten deltager eller har lyst til at følge med i udformningen af sneskulpturerne under Nuuk Snow Fest 2023.

Og det er der mange, der har.

Det summer af liv. De frivillige, som lyser op med røde veste, bevæger sig konstant rundt med noget for øje, mens de enkelte hold klistrer sig til deres kube, som de har koncentreret sig om siden i formiddags.

Alberte Parnuuna står midt i orkanens øje. Hun er projektleder og sørger for, at det hele går efter planen, og der er nok at holde styr på.

- Der sker rigtig meget hernede, når projektlederen at sige, inden hun igen har noget at skulle tage stilling til.

Denne gang, hvor suppen, som i dag er gratis, skal serveres henne.

Blandet optimisme

Tættest på scenen længst mod højre står Mathias Madsen og Pipaluk Lyberth. De har begge hue og handsker på, for selvom solen skinner, er det en kold fornøjelse at være udenfor hele dagen.

ART'tic, hedder deres hold.

-Det er første gang, vi er med, smiler Mathias Madsen, der ligesom Pipaluk Lyberth kommer fra Kunstskolen.

Holdene har fire dage til at lave deres skulptur færdig, men Pipaluk Lyberth er optimistisk.

- Jeg tror, vi kan have den færdig om to dage, siger hun.

Mathias Madsen nikker. Han er dog en smule bekymret for vejret.

- De lover plusgrader, så vi er spændt på, om skulpturen kommer til at smelte. Jeg ved ikke, om det bliver sværere.

Omme på den anden side af kuben står Annika Lynge. Iført en blå kedeldragt og solbriller er hun i fuld gang med at hakke temaet, som handler om sagn og myter, ind i isblokken. Hold ART'tic har valgt at inkludere masker, forklarer Mathias Madsen.

Fine detaljer tager tid

En isblok, der for længst har været en kube, stikker ud fra mængden. Den finder man længst mod vandet. En fjerdedel af isen er allerede blevet hakket af, så det ligner en stor, bred havestol.

- Man skal være hurtig til at fjerne alt det klodsede, siger Asmus Korn, der lader arbejdet hvile for en stund sammen med Louise Dohn.

De er venner og er begge en del af hold Lækkelæ. Mens det er hendes første gang, så har han været med i konkurrencen sidste år. De fine detaljer tager lang tid, har Asmus Korn erfaret.

Han og Louise Dohn er også en smule bekymret for plusgraderne.

- Vores skulptur skal heldigvis ikke have mange små, tynde stykker, så det går nok, lyder meldingen fra Asmus Korn, der igen hopper op på isblokken og genoptager arbejdet.

Gratis mad og koncerter

I alt deltager 14 hold. Et canadisk hold sidder i øjeblikket fast i Keflavík og et ungehold, der er støttet af Sermeq puljen, er på vej fra Paamiut, mens et tredje hold fra Nuuk kommer lidt senere, fortæller projektlederen.

De frivillige er i fuld gang med at bygge en aktivitetspark til gæsterne. Alberte Parnuuna oplyser, at mens maden er gratis i aften, så vil der blive solgt thailandsk streetfood og drikkevarer i løbet af weekenden.

DJ Liam vil spille de næste fire dage, og i aften klokken 19 går Miké Thomsen på scenen. Weekenden byder ligeledes på en række koncerter og aktiviteter.

Festivalen varer til og med søndag, hvor vinderne bliver udråbt.