Så er programmet klar til årets Snow Fest

Merete Lindstrøm Tirsdag, 21. februar 2023 - 13:45

Fra 2. marts bliver havnen fyldt med mennesker og sne. Nuuk Snow Fest løber over fire dage og slutter af med kåringen af de bedste skulpturer indenfor to kategorier blandt de 14 deltagende hold.

Holdet bag fastivalen skriver i en pressemddelsle, af det ikke kun er skulptørerne, der laver aktiviteter, der er nemlig meget mere end sneskulptur på programmet.

- Det har været vigtigt for os, at alle aldersgrupper kunne nyde sneskulpturfestivalen. Om dagen vil der være plads til familiehygge, og om aftenen vil der være en masse koncerter, siger projektleder Alberte Parnuuna.

Musik og monstrer

Det er DJ Liam F. Rosbach der indtager scenen som den første ved dette års Nuuk Snow Fest. Blandt de andre bands der skal underholde, finder man også Small Time Giants.

Af andre oplevelser kan nævnes monsterjagt for børnefamilier ved festivalpladsen, foredrag om monstre på Nationalmuseet og workshoppen ”Hvordan ser du dig selv i fremtiden” for børn og unge i Nuutoqaq – Lokalmuseum.

Med støtte fra NAPA og i samarbejde med Foreningen NORDEN har Nuuk Snow Fest inviteret musikeren HÚS fra Færøerne, som også holder workshop hos Sermersooq Musikskole under sit besøg.

Deltagere fra Paamiut

Tapiissuteqartarfik Sermeq Puljen har valgt at støtte Nuuk Snow Fest igen i år. Det muliggør, at unge deltagere fra Paamiut kan komme og konkurrere med i sneskulpturkonkurrencen.

- Vi er meget glade for, at unge fra andre byer end Nuuk kan komme og deltage ved Nuuk Snow Fest. Det skete også ved sidste års arrangement, hvor unge fra Østgrønland rejste til Nuuk for at deltage. Vi takker Tapiissuteqartarfik Sermeq Puljen for deres støtte. Det giver unge i kommunen mulighed for at møde hinanden, siger Alberte Parnuuna.