Smittetal: 42 nye smittede - smitten i Upernavik aftagende

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 12. december 2021 - 10:36

Opdateret klokken 15.00... Nye tal fra landslægeembedet, da var fejl på det første fremviste tal

Der er fra torsdag den 9. december klokken 12.00 til lørdag den 11. december påvist 42 nye smittede med corona. Der er i alt 25 smittede i Nuuk, 9 i Aasiaat, 7 i Qasigiannguit og en Ilulissat. Ingen smittede i Upernavik.

- Der er fundet 7 smittede i Qasigiannguit. Der er tale om tests som er analyseret i Nuuk. Tests er taget den 9. og 10. december. Der kom 44 tests Qasigiannguit til laboratoriet i Nuuk. Der er således tale om en høj andel af positive (16%), skriver landslægeembedet på deres hjemmeside og fortsætter:

- I Aasiaat blev der fundet 9 positive blandt 310 undersøgte (3%). Disse tests er taget den 8. og 9. december, oplyser landslægeembedet.

Udbruddet i Upernavik stopper sandsynligvis

Der har været en smittede siden torsdag i Upernavik. Hvor der nu er i alt 23 smittede i Avannaata Kommunia. Smitteudbruddet i byen vurderes nu stærkt aftagende, hvor der har været testet fra den første december til den 10. december.

- Der er blandt disse fundet 3 positive blandt 58 testede (andel positive = 5%). Der er testet personer med symptomer. Hvis befolkningen fortsat tages de nødvendige forholdsregler vurderes det, at der er en stor sandsynlighed for, at udbruddet stopper, det skriver landslægeembedet på deres hjemmeside.

I midten af november blev 81 smittetilfælde fundet i Upernavik. Den ledende region læge har opfordret personer med symptomer til at isolerer sig for at undgå yderligere smitte. Naalakkersuisut valgte at indfører restriktioner i Upernavik, hvor de også indførte myndighedsflyvninger både i byen og i tilhørende bygder.