Smitten i Upernavik klinger af

Kassaaluk Kristensen Søndag, 05. december 2021 - 09:01

Situationen i Upernavik følges stadig på tæt hold.

- Der meldes om, at situationen er godt under kontrol og smitten ser ud til stille og roligt at blive mindre og forsvinde. Der er stadig enkelte med relevante symptomer som man altid vil se selv uden coronasmitte, siger regionslæge i Regiona Avannaa, Peter Vedsted til Sermitsiaq.AG.

- Der er tilkommet enkelte nye smittede, men primært har vi nu raskmeldt stort set alle de smittede, fortsætter han.

Landslæge Henrik L. Hansen har tidligere på ugen udtalt sig til Qanorooq om, at det formodes, at op mod halvdelen af indbyggerne i Upernavik er eller har været smittet med coronavirus.

I slutningen af november gik strategien i Upernavik fra test af befolkningen til overvågning af de smittede.

Tak til befolkningen

- Vi tester ikke bredt fordi, så ville mange borgere i isolation, da de har en tidligere infektion. Man kan være positiv for corona i lang tid, selvom man er rask. Det ville gøre, at mange ikke kan passe deres arbejde, skole og ikke kan bevæge sig frit, forklarer Peter Vedsted.

- Alt i alt er det et eksempel, at hvis man oplever coronasmitte som i Upernavik, så er den bedste måde at komme over det, ved at lade epidemien kling ud og undgå at sprede smitten yderligere, siger regionslægen.

Han roser og takker befolkningen i Upernavik og områderne for at have fuldt myndighedernes anbefalinger om at holde sig på afstand, holde god håndhygiejne og isolere sig ved symptomer for at undgå yderligere smittespredning.

- Det gør, at sundhedsvæsenet meget hurtigere kan komme til at fungere normalt, siger han.