Slut med negative renter for privatkunder

Anders Rytoft Fredag, 29. juli 2022 - 17:39

Privatkunder skal ikke længere betale for at have penge stående i Grønlandsbanken.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Grønlandsbanken begrunder, at beslutningen er truffet på baggrund af den seneste rentestigning fra Nationalbanken.

Den negative rente har hidtil været på 0,75 procent for indlån over 100.000 kroner.

- Det er positivt, at vi nu bevæger os væk fra negative renter. Centralbankerne har gennem nogle år vendt op og ned på, hvad der er det normale, udtaler bankens direktør Martin Kviesgaard.

Han forklarer, at der stadig er en mindre negativ rente i Nationalbanken. Ikke desto mindre tager Grønlandsbanken skridtet og afskaffer negative indlånsrenter for privatkunder.

Erhverv og udlån

Det er ikke kun privatkunder, der kan ånde lettet op. Erhverskunder vil også mærke den positive udvikling. Her reduceres den negative rente på indlån med 0,4 procentpoint.

Ændringerne vil have virkning fra 1. september 2022.

Hvad angår udlånsrenten - både for privat- og erhvervskunder - vil man opleve en stigning med 0,5 procentpoint. Dog vil renten på bankens produkter, Illuga-lån og Miljølån forblive uændret.

Renteændringen på udlån vil for privatkunder have virkning fra 15. november 2022 og for erhvervskunder fra den 15. september.