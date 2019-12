Grønlandsbanken indfører også negative renter

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 17. december 2019 - 09:45

Velhavende kunder med store beløb på en bankkonto vil fremover opleve, at det koster penge at have penge i banken.

Grønlandsbanken har besluttet at indføre en negativ rente på 0,75 procent på indlån, der overstiger en halv million kroner.

Dramatisk indlånsstigning

I årets første ni måneder steg bankens indlån med næsten 700 millioner og derfor føler banken sig presset til at indføre de negative renter fra 1. april næste år.

- Vi tager kontakt til de berørte kunder for at få vurderet, om det bedre kan betale sig at investere pengene, oplyser bankdirektør Martin Kviesgaard til Sermitsiaq.AG.

BankNordik besluttede, at pensionsindlån også skulle straffes med en negativ rente, men det undlader Grønlandsbanken at gøre.

- Vi udelader en række indlånsformer og særligt pensionsområdet og børne- og ungekonti, oplyser bankdirektøren for Grønlands største bank.

Undgår tab

Hvor meget kommer I til at tjene på det?

- Vi kommer ikke til at tjene på det, men vi reducerer det tab, vi har ved at sætte vores likviditet i nationalbanken til minus 0,75%.

Hvor mange kunder bliver berørt?

- Det ser ud til at være nogle få hundrede. Jeg tror, at når vi har talt med dem, vil der være mange, der vælger at købe værdipapirer, hvis de har en lidt længere investeringshorisont, siger Martin Kviesgaard.

Ingen fyringer

Han oplyser, at banken – i modsætning til BankNordik – ikke har planer om at reducere antallet af medarbejdere. Der er travlhed og vækst på især bolig-, udlåns- og pensionsområdet.

- Vi kigger dog på vores omkostninger og effektiviserer løbende, understreger bankdirektøren.