Skytsengle holdt hånden over Thomas

I dag taler Thomas West åbent om, at han som barn blev misbrugt seksuelt. Men sådan har det ikke altid været. En gang var det for han et tabu ligesom or så mange andre. Han brugte piller, alkohol og hash for at holde tankerne på afstand.

Overgrebene startede, da Thomas kun var seks år gammel og de fortsatte indtil han blev 13 år. I mange år forsøgte han at undgå, at tænke for meget på det, der var overgået ham. Men traumerne sad dybt i ham.

Som voksen arbejdede Thomas som fiskeskipper på Royal Greenlands trawlere. Når han var i land, blev der typisk festet igennem.

- Men når der var gået en uge, så skulle jeg til søs igen. Da begyndte jeg at få en uro i kroppen, og jeg fik det bedre, når jeg var ombord på en trawler igen.

Næseblod i fire timer

I dag ved han, at uroen skyldtes de seksuelle overgreb i hans barndom, men dengang undertrykte han de tanker. Til gengæld kunne en pludselig vrede blusse op i ham.

- Når jeg var på trawleren, så tog jeg blot ekstra hårdt fat i et tungt løft, når jeg blev vred på en eller anden. Om aften var jeg så træt, at jeg ikke mærkede den uro, der kom, når jeg var i land, fortæller han.

Thomas var typen, der vendte vreden indad. Han forsikrer, at han aldrig har lagt hånd på nogen i et raserianfald. Han kan dog huske en episode for godt 15 år siden, hvor han blev rasende på en anden foran Mutten i Nuuk, og hvor han skældte voldsomt ud på den pågældende.

- Jeg lagde ikke hånd på ham, og han lagde ikke hånd på mig, da han vist var overrasket over mit raseri. Men lige pludselig fik jeg voldsomt næseblod, og det kunne ikke stoppes i fire timer. Lægen mente, at det kunne skyldes al den vrede og de følelser, som jeg undertrykte.

Thomas West har for kort siden tilfældigvis under et besøg i Nuuk mødt en politimand, der overværede episoden. Han huskede tydeligt det voldsomme næseblod.

Patroner gik ikke af

Den vrede, som Thomas vendte indad, skulle dog få langt alvorligere konsekvenser end næseblodet. I 2003 forsøgte han tre gange at skyde sig selv. Og i 2015 forsøgte han fire gange at hænge sig selv.

- Men skytsengle må have holdt hånden over siden det ikke lykkedes mig.

Jeg spørger Thomas, om det kun var skytsengle eller om der også var noget inde i ham selv, der holdt ham tilbage.

- Det må være skytsenglene. For da jeg forsøgte at skyde mig selv, sad jeg med geværet i munden og trykkede af. Men tre forskellige patroner gik ikke af. Så uden den skytsengel ville jeg i dag ikke kunne fortælle min historie.

Ødelagt seksualliv

Selvmord eller selvmordsforsøg er langt fra udsædvanlige blandt mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. En anden konsekvens er ofte, at det ødelægger de pågældendes seksualitet. Hyppigt skiftende forhold og en nærmest skødesløs. Også Thomas fortæller, at det var almindeligt, at han gik i seng med en kvinde den ene nat og med en anden natten efter.

- I en periode havde jeg en kæreste, men samtidig havde jeg en i anden by og endnu en i en tredje. På sin vis kan man sige, at jeg misbrugte de kvinder, siger han.

Tog kontakt til overgrebsmanden

I 2008 kom Thomas til Danmark og endte her med at leve på gaden som hjemløs. Først og alkohol og siden hash blev fortsat brugt til at holde følelserne på afstand.

- Jeg syntes jo, jeg fik det godt af at bruge alkohol og hash. Men en dag begyndte jeg at spørge mig selv om jeg virkelige fik det godt. Det var starten på vejen væk fra misbruget.

Thomas fortæller, at han har fundet fred og har sluppet vreden efter, at han åbent er begyndt at fortælle om overgrebene. De hyppigt skiftende partnere er ligeledes fortid.

- I dag venter jeg på den rette.

På et tidspunkt har en han endog fundet kræfterne til at tage kontakt til den mand, der forgreb sig på ham.

Dette kan du læse mere om i tredje og sidste artikel om Thomas' liv. Her fortæller han også, hvad der skal gøres for at mindske problemet med seksuelle overgreb.