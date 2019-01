Barnebarnet hjalp Thomas ud af misbruget

Walter Turnowsky Torsdag, 17. januar 2019 - 17:03

Thomas West også kaldet Erneeraq er lidt forsinket til vores aftale ved Københavns Hovedbanegård. Han har netop gennemført sin første guidede tur, hvor han viser byen set igennem en hjemløses briller. Med sig i ladcyklen har Thomas sin trofaste ven, den Alaskiske Malmut, Thyra.

Byrundvisningerne arrangeres af den socialøkonomiske virksomhed Gadens Stemmer, og over 50 elever fra Middelfart Gymnasium og HF var mødt op for at høre om Thomas' tidligere liv som hjemløs. Og selvom vejret var koldt og fugtigt, så var interessen så stor, at det tog lidt længere end planlagt.

- Det gjorde indtryk på de unge mennesker, hvor hurtigt man kan gå fra at få en høj løn og til at være hjemløs, fortæller Thomas West, der allerede på sin facebookside er helt åben om det liv, han har levet. 'Jeg er tørlagt alkoholiker, tidligere hash-misbruger, tidligere ludoman, tidligere pillemisbruger' introducerer han sig selv.

Og selvom han er ude at sit misbrug, så kræver det hver morgen en aktiv beslutning fra hans side for at det forbliver sådan.

- Jeg er tidligere alkoholiker, men jeg vil altid være alkoholiker. Jeg er tidligere hashmisbruger, men jeg vil altid være hashmisbruger. Jeg holder kun pause. Men i dag har jeg lovet mig selv, at jeg ikke vil drikke alkohol. Det er det princip, jeg lever efter i dag, forklarer Thomas.

Festede igennem når han var i land

I seks år har Thomas levet som hjemløs i København; men allerede mens han stadig boede i Nuuk var han reelt hjemløs.

- Jeg opfattede det bare ikke selv på den måde.

Forklaringen er, at han dengang sejlede på Royal Greenlands trawlere. Når han så var i land, blev der festet igennem i en uges tid, hvor efterfesterne blev afløst af nogle timers søvn på en sofa. Og så efter en uge stak han til søs igen, og her havde han jo tag over hovedet ligesom, der ikke måtte drikkes om bord.

Det var dog efter, at Thomas kom til Danmark, at han for alvor kom til at leve på gaden.

- Jeg kom til Danmark den 20. august 2007, hvor jeg var på ferie fra en trawler, fortæller han.

Fik ikke betalt husleje

På grund af lidt for meget fest missede han tre gang flyveren hjem til Grønland, og så var det slut med at arbejde for Royal Greenland. I stedet fortsatte Thomas festen i Danmark - først i Aalborg og siden i Esbjerg, hvor han forsøgte at få hyre på en trawler uden at det lykkedes.

I Esbjerg havnede han på et herberg, og i en periode så det faktisk ud til at gå den rigtige vej. Hurtigt hjalp kommunen ham med at finde en bolig, og efterfølgende fik han hyre på en trawler i Hanstholm.

Men hans ryg kunne ikke holde til det hårde arbejde, en gammel skade brød op, og han blev indlagt. Han havde imidlertid ikke fået tilmeldt huslejebetalingerne til betalingsservice, så da han vendte tilbage til Esbjerg, var han blevet smidt ud af sin lejlighed.

- Det var i januar 2008. I første omgang indlogerede jeg mig i et værelse på sømandshjemmet i Hanstholm, men da min hyre blev brugt op, blev jeg for alvor hjemløs. Derefter levede jeg på gaden i seks år.

Han rykkede til København og sov på gaden - hovedsagligt på to faste steder.

Stoppede med misbruget af egen kraft

Men der har hele tiden være et eller andet i Thomas, der har trukket den anden vej.

Allerede kort efter han havde mistet sin lejlighed droppede han nemlig alkoholen.

- Alkohol stoppede jeg med 10. januar 2008, og så stoppede jeg ludomani 20. januar 2010 og pillemisbruget stoppede jeg helt tilbage i 11. september 2003, fortæller han.

Men den droppede alkohol betød, at Thomas øgede sit misbrug af hash.

- Jeg røg morgen, middag og aften til sidst.

Men for to år siden kom et afgørende vendepunkt, da fik Thomas et barnebarn.

- Min datter sagde til mig, at jeg kun kunne have kontakt med ham, hvis jeg tog mig sammen. Hun sagde ikke præcist, hvad hun mente, men jeg gættede på at hun mente hashen.

Så nu stoppede Thomas ligeledes sit misbrug af hash; også her kender han den præcise dato: 10. maj 2016.

- Jeg ringede til min datter, og spurgte om det var hashmisbruget jeg havde men, og hun sagde ja. Da jeg så fortalte, at jeg var stoppet, sagde hun, at jeg kunne have kontakt til mit barnebarn.

Overgreb

I dag bor Thomas og Thyra på en sejlbåd i Ishøj Havn, behovet for at indsnuse søluft ligger dybt i den gamle fiskeskipper. Han modtager førtidspension og tjener lidt ekstra ved at sælge hjemløsebladet 'Hus Forbi'. Og så er han som nævnt lige startet som guide for 'Gadens Stemmer'. Hans første rundvisning var en succes. HF-eleverne fra Middelfart gav ham topkarakterer efter turen.

Måske skyldes det, at Thomas er helt åben om selv de meste smertefulde ting i hans liv. Fra han var seks år og til han blev 13, blev han seksuelt misbrugt - alkoholen og stofferne benyttede han til at holde smerten og tankerne på afstand.

Du kan læse om, hvad de seksuelle overgreb gjorde ved Thomas i anden del af fortællingen om hans liv, som vi bringer i Sermitsiaq.AG i morgen.