Der skal skydes mange flere rensdyr

Merete Lindstrøm Mandag, 29. juni 2020 - 17:44

De fleste vil nok synes, at mange rensdyr er godt, fordi det betyder en god jagtsæson, men Naturinstituttet anbefaler, at der maksimalt er 1.2 rensdyr pr. kvadratkilometer, for at passe på vegetationen og holde bestandene sunde.

For mange rensdyr ødelægger vegetationen, og så bliver der for lidt føde, hvilket nedsætter produktionen af kalve, og så kan det alligevel ende med en dårlig bestand.

Lige nu er bestandene i både område 3 (Akia-Maniitsoq) og område 4 (Ameralik) fem gange så store, som Naturinstituttets anbefaling, derfor anbefaler de også, at man reducerer bestandene i et høringssvar fra 2019.

I område 3 er der estimeret 5,2 dyr pr. kvadratkilometer og i område 4 er der estimeret 5,1 dyr pr. kvadratkilometer

Fangstperioder 2019 som også anbefales i år. Fangstperioder for region 2, 3, 4 og 5, som dækker over Kangerlussuaq, Sisimiut, Akia-Maniitsoq, Ameralik, og Qeqertarsuatsiaat. Erhvervsfangst 1. august til 31. december. (2018 1. august til 15. oktober). Fritidsfangsten 1. august til 31. oktober. (2018 1. august til 30. september).

Længere jagtsæson

Historisk set har der været meget store udsving i antallet af rensdyr. Perioder med alt for mange rensdyr, der i en årrække har ædt al føden, ender med, at næsten alle dyrene dør af sult. Det kan tage årtier, før vegetationen vokser frem igen.

Sidste år valgte selvstyret at udvide sæsonen for både erhverv- og fritidsfangst, og det lægges der op til igen i år i en høring om Rensdyr og Moskusokser Sommer og Efterår 2020. Høringen slutter i dag fredag.

Ligeledes i jagtområde 2 (Kangerlussuaq-Sisimiut er der mange dyr at finde. Det estimeres at der er 2,7 dyr per kvadratkilometer, så også her er der potentielle problemer, lyder det i rådgivningen.

Der strammes op for fangstmelding

For nylig meldte Departement for Fangst, Fiskeri og Landbrug ud, at der nu strammes op på kontrol af licenser for rensdyrjagten. Hvis ikke man returnerer sin licens med fangstmelding, kan man ikke få licens året efter.

Årsagen er, at det er svært at vurdere det reelle fangsttryk uden tilbagemelding på de uddelte licenser. Dermed er det også svært at bedømme bestandene af rensdyr i visse områder.

Et af områderne hvor der var virkelig lav tilbagemelding var i forvaltningsområdet Nuuk. Der blev udleveret 3.152 licenser til erhvervs- og fritidsfangere i 2019, men kun 442 licenser blev returneret med fangstmelding.