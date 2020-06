Departement advarer: Du kan miste din jagtlicens

Merete Lindstrøm Mandag, 15. juni 2020 - 07:42

I 2019 blev der udleveret 3.152 licenser til erhvervs- og fritidsfangere i Nuuk-forvaltningsområde, men kun 442 licenser blev returneret med fangstmelding.

- Dette er langt fra tilfredsstillende og gør det svært for Departement for Fangst, Fiskeri og Landbrug (APNN) samt Grønlands Naturinstitut (GN) at vurdere det reelle fangsttryk samt rensdyrbestandenes tilstand i fangstregionerne, lyder det fra Selvstyret i et oplæg til høring om dette års fangstsæson.

Ingen kære mor

Det er allerede lovpligtigt at registrere fangst eller manglende fangst på sine licenser, for at man kan få fornyet sin licens det efterfølgende år. Ifølge Departementschef i APNN, Jørgen Isak Olsen, har det dog ikke været håndhævet før.

- Indtil videre har der ikke været ressourcer til at tjekke, om folk har afleveret registrering det foregående år, hvilket har gjort, at vi ikke har nægtet nogen at få licenser, siger han til Sermitsiaq.AG.

Men det skal der gøres noget ved, understreger departementschefen.

- Nu strammer vi op. Hvis ikke du afleverer dine licenser tilbage, så er konsekvensen, at du ikke får licens næste år, siger Jørgen Isak Olsen.