Skyderi i Maniitsoq

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 18. april 2020 - 11:16

En ung mand er sigtet for at have affyret et par skud inde i et bebyggelsesområde i Maniitsoq og er samtidig sigtet for trusselsforhold.

Vedkommende er løsladt da politiet vurderer, at han ikke er til fare for nogen.

- Der er ikke nok begrundelse for at tilbageholde den unge mand, derfor er han løsladt nu, siger vagtchef Søren Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at manden ikke havde skudt efter nogen inde i Maniitsoq, men at han havde skudt op mod luften.

- Så havde han truet folk, der var omkring ham. Men havde heldigvis ikke gjort alvor af sin trussel. Alkohol var indblandet i episoden, oplyser vagtchefen.

Flere skudepisoder

Der har været flere skudepisoder den seneste tid.

Blandt andet i Maniitsoq, hvor en mand skød med en riffel ud ad vinduet. Politiet i Maniitsoq fik i den episode assistance i politiet fra Nuuk. Manden blev løsladt senere samme dag.

Den seneste episode skete i Ukkusissat ved Uummannaq. En ung mand skød inde i bygden. Politiet tilbageholder den unge mand i fire uger og sigter ham for forsøg på manddrab.