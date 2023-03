Efter skudepisode: Mindre helikopter indsættes og ny landingsplads søges

Thomas Munk Veirum Torsdag, 23. marts 2023 - 13:07

Efter skudepisoden onsdag arbejder Air Greenland på at omorganisere passagertrafikken.

Selskabet oplyser, at en H155 helikopter er ude af drift efter hændelsen, hvor en mand skød mod helikopteren ved heliporten i Narsaq.

Air Greenland indsætter derfor en mindre helikopter i Sydgrønland af typen AS350 med plads til 5 passagerer.

Afventer alternativ landingsplads

Helikopteren vil dog ikke kunne lande i Narsaq foreløbig, da Air Greenland fortsat afventer at få godkendelse til en alternativ landingsplads tæt på heliporten. Det skriver Air Greenland i en pressemeddelelse.

Selskabet uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at der skal findes en alternativ landingsplads, fordi H155'eren spærrer pladsen på heliporten og skal inspiceres efter hændelsen, før der kan ske yderligere.

Selskabet er ved at chartre både, der foreløbig skal sejle mellem byerne Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.

- Isen ved havneområdet i Narsarsuaq er stadig for tyk til at kunne anløbe med både, hvorfor al trafik til og fra Narsarsuaq skal foregå med helikopter. Der arbejdes samtidig på at få en ekstra helikopter til Narsarsuaq, såfremt der kan frigives kapacitet et andet sted, skriver Air Greenland.

Isbrydning fortsætter

Ifølge Air Greenland fortsætter Arktisk Kommando med at bryde is i Tunulliarfik-fjorden, og dermed håber Air Greenland på sigt også at kunne sejle passagerer til og fra Narsarsuaq.



- Vi beklager de gener ændringerne medfører for vores passagerer, og beder vores kunder om at holde løbende øje med deres e-mail/sms, skriver Air Greenland, der gør opmærksom på, at der kan være længere svartid end normalt i selskabets kundeservice.