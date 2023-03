Borgmester om skudepisode i Narsaq: Det vækker frygtelige minder

Merete Lindstrøm Torsdag, 23. marts 2023 - 11:24

Onsdag omkring klokken 17.00 blev Narsaq ramt af en voldsom hændelse, da en gerningsmand åbnede skud mod en helikopter, der netop var ankommet fra Narsarsuaq. To mennesker blev ramt og tre andre fik skader af glassplinter fra helikopterens ruder og instrumentbrættet som blev ramt af skuddene.

Ingen personer er i livsfare og kommunen forsøger nu at hjælpe borgerne bedst muligt, fortæller borgmester Stine Egede (IA) til Sermitsiaq.AG.

- Gerningsmanden er anholdt og politiet gør deres arbejde. Det har været en frygtelig oplevelse for passagerer, piloter og personale på sygehuset. Flere børn og andre borgere har været vidner til skyderiet. Det har været et rigtigt grimt drama, siger Stine Egede.

Ingen skal være bange i dag

Hun understreger at der er gamle sår, som rives op af en oplevelse som denne i Narsaq.

- Folk er selvfølgelig berørte og den gamle sag kommer op til overfladen igen. Den husker man endnu, og jeg kunne selv mærke at den dukkede op til overfladen igen for mig.

For flere af byens borgere vækker den voldsomme oplevelse minder fra det forfærdelige skuddrama, der fandt sted nytårsmorgen 1990, hvor syv mennesker blev dræbt af en 18-årig mand.

- Det er voldsomt og tragisk, at nogen blev ramt af skud i går, men heldigvis overlevede alle og ingen er i livsfare. Gerningsmanden er anholdt og der er ikke mere fare i dag, siger borgmester Stine Egede.

Krisemøde onsdag aften

Flere borgere har allerede været i kontakt med kommunens beredskab onsdag aften. Borgmester Stine Egede var helt tilfældigt i Narsaq, hvor hun skulle have gennemfør et erhvervsseminar.

- Da vi fik at vide, hvad der var sket, kontaktede vi vores socialchef i kommunen, som aktiverede kriseberedskabet inviterede borgerne til forsamlingshuset klokken 19.30.

Omkring 50 mennesker mødte op til mødet heriblandt passagerer fra helikopteren, der blev beskudt, personale fra Air Greenland og andre vidner til skyderiet.

- De fremmødte fortalte om hver deres oplevelse, og på den måde fik andre borgere mere klarhed over hændelsen. Vi delte også pjecer ud og forklarede, hvad men kan gøre, hvis man er vidne eller af andre årsager har brug for hjælp.

Kommunen står klar med hjælp

Borgmesteren understreger, at alle der har behov for hjælp til at håndtere deres oplevelse i går, eller det gamle traume fra sagen i 1990 er velkomne til at kontakte kommunen.

- Selvom det er mange år siden, så er mange fortsat påvirket af det. Der kan også være forældre til børn, som legede i nærheden af gerningsstedet eller vidner fra området som har brug for at tale om det, og så er vi klar til at hjælpe, slutter borgmesteren.