Skolestart på kæmpe-skole udsættes et år

Thomas Munk Veirum Torsdag, 27. januar 2022 - 10:30

Byggeriet af en skole, der skal huse 1200 elever, i centrum af Nuuk er blevet forsinket på grund af forskellige udfordringer for totalentreprenøren Ístak som følge af coronapandemien.

Det oplyser Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S (NCD), som er Kommuneqarfik Sermersooqs byudviklingsselskab.

Efter den oprindelige plan skulle skolen have været taget i brug efter sommerferien 2023, men den bliver først klar efter sommerferien 2024.

- For NCD og Kommuneqarfik Sermersooq har det været vigtigt, at skolen er klar til at blive taget i brug efter en sommerferie, da det gør det muligt at flytte eleverne fra Ukaliusaq (USK) og Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) uden at forstyrre undervisningen, skriver NCD i en meddelelse.

Aflevering er ikke udskudt et helt år

Direktør i NCD, Jens B. Frederiksen, siger til Sermitsiaq.AG, at udskydelsen skyldes en række forskellige problemer, der har relation til pandemien:

- Det er mange forskellige forhold, hvor pandemien har givet udfordringer gennem de seneste to år.

Jens B. Frederiksen understreger, at udskydelsen af ibrugtagningen ikke betyder, at selve afleveringstidspunktet for byggeriet er udskudt et helt år.

Daginstitution bliver klar

- Vi skal også have tid til at gennemprøve bygningen og møblere den, inden der kommer børn og personale ind.

- Kommunalbestyrelsen har også godkendt udskydelsen, og det bunder også i, at der er to andre skoler, der skal nedlægges, hvilket kræver et stort arbejde for kommunen i forhold til opstart af skolen, siger Jens B. Frederiksen.

Ifølge NCD bliver en daginstitution, der er en del af byggeriet, klar til at modtage omkring 130 børn omkring medio 2023.